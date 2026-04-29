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Tigre vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO🔴

América de Cali visita a Tigre por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Prográmese con el partido.

América
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 29 de 2026
09:41 p. m.
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El América de Cali afronta un nuevo desafío internacional este jueves 30 de abril, cuando visite en Buenos Aires a Tigre por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto escarlata llega a este compromiso con un arranque sólido que lo tiene en lo más alto del Grupo A, acumulando cuatro puntos en dos presentaciones y dejando buenas sensaciones tanto en lo futbolístico como en lo competitivo.

Liderato en juego en territorio argentino

El equipo dirigido por David González ha logrado posicionarse como líder de su zona gracias a un desempeño equilibrado, combinando orden defensivo con efectividad en ataque. Este buen inicio le permite afrontar la visita a Buenos Aires con confianza, aunque consciente de que enfrentará a un rival que buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos clave para no ceder terreno en la tabla.

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El duelo ante Tigre representa una prueba exigente para el América, que tendrá que adaptarse a las condiciones del partido y mantener la concentración durante los 90 minutos. Un resultado positivo no solo consolidaría su liderato, sino que también lo acercaría a la clasificación a la siguiente fase del torneo, en un grupo que promete ser competitivo hasta la última jornada.

Hora, TV y una oportunidad para consolidarse

El compromiso está programado para las 7:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para todo el país a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Se espera un partido intenso, con dos equipos que entienden la importancia de sumar en esta instancia del campeonato.

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Para el América de Cali, el encuentro no solo representa tres puntos en disputa, sino también la oportunidad de reafirmar su condición de candidato dentro del grupo. La consolidación de una idea de juego y la respuesta del equipo en escenarios internacionales serán claves para sostener el buen momento.

Con la mirada puesta en avanzar de ronda, el conjunto escarlata buscará dar un golpe en Buenos Aires y continuar su camino con paso firme en la Copa Sudamericana. La expectativa es alta y el margen de error comienza a reducirse a medida que avanza la fase de grupos, por lo que cada presentación adquiere un valor determinante.

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