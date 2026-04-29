Millonarios atento: así se define el futuro de Álvaro Montero con Vélez

El futuro de Álvaro Montero parece definido. Según información revelada por el periodista Pipe Sierra, Vélez Sarsfield tomó la decisión de quedarse con el portero de 31 años tras su destacado rendimiento en el club.

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La operación total alcanzaría los 1.8 millones de dólares, divididos en 400 mil dólares por el préstamo inicial y 1.4 millones por la opción de compra. Esta cifra representará un ingreso importante para Millonarios FC, que cede definitivamente al guardameta.

Montero ha sido clave en la temporada de Vélez. En lo que va del año suma 15 partidos disputados, 11 goles recibidos y 7 vallas invictas, con más de 1.350 minutos en cancha. Su rendimiento no solo convenció al cuerpo técnico, sino que también despertó interés de otros clubes, incluido Boca Juniors.

¿Por qué Vélez decidió comprar a Álvaro Montero?

El nivel del arquero colombiano ha sido determinante. Su seguridad bajo los tres palos y regularidad lo consolidaron como titular en el ‘Fortín’, lo que llevó al club argentino a evitar cualquier riesgo de perderlo.

Además, su proyección internacional pesa. Montero ha sido tenido en cuenta recientemente por la Selección Colombia, sumando minutos en amistosos y entrando en el radar de cara al Mundial 2026. Aunque su titularidad aún no está definida, su nombre sigue en la conversación del técnico Néstor Lorenzo.

¿Cuánto gana Millonarios con la venta de Montero?

La salida definitiva de Montero representa un negocio positivo para Millonarios. El club capitalino recibirá cerca de 1.8 millones de dólares, sumando préstamo y transferencia.

Este ingreso llega en un momento clave para la planificación deportiva y financiera del equipo, que pierde a un arquero de peso, pero asegura recursos importantes.

Por su parte, Vélez ya tendría listo un contrato por tres años para el colombiano, aunque los detalles salariales aún no se han revelado.

La operación se concretaría en las próximas semanas, dejando claro que Montero seguirá su carrera en el fútbol argentino mientras busca consolidarse también en la Selección Colombia rumbo a la próxima cita mundialista.