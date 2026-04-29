¡El mejor! Así calificó L’Équipe, de Francia, a Luis Díaz tras su brillante partido contra PSG

La ida de las semifinales de la UEFA Champions League dejó un espectáculo inolvidable en el Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint-Germain se impuso 5-4 ante el Bayern Múnich en un duelo cargado de emociones y protagonizado por grandes figuras. Más allá del resultado, el análisis posterior del reconocido diario francés L’Équipe puso el foco en las actuaciones individuales, destacando especialmente el rendimiento del colombiano Luis Díaz.

Luis Díaz, el mejor del Bayern según la prensa francesa

En su tradicional sistema de calificaciones, L’Équipe otorgó al extremo guajiro una puntuación de nueve sobre diez, la más alta dentro del conjunto alemán. Su actuación fue determinante en el desarrollo del compromiso, no solo por su constante desequilibrio en el frente de ataque, sino también por su incidencia directa en dos jugadas clave. Díaz fue el encargado de provocar la primera pena máxima a favor del Bayern, acción que abrió el camino ofensivo de su equipo en un partido de ritmo frenético.

Además, el colombiano firmó uno de los goles más destacados de la noche, una definición de alta calidad que significó el cuarto tanto del conjunto bávaro y que momentáneamente lo mantuvo en la pelea dentro del marcador. Su despliegue físico, velocidad y capacidad para encarar lo convirtieron en una de las principales preocupaciones para la defensa parisina a lo largo de los 90 minutos.

En la valoración general del equipo alemán, Díaz lideró las calificaciones, seguido por Harry Kane con siete puntos y Michael Olise con ocho, siendo los tres jugadores más destacados del Bayern en territorio francés.

Kvaratskhelia y Dembélé, figuras del PSG

Por el lado del Paris Saint-Germain, el diario francés también resaltó actuaciones sobresalientes. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia recibió una calificación de nueve puntos, igualando el registro de Luis Díaz como uno de los mejores del partido. Su capacidad para generar peligro constante y su influencia en el juego ofensivo del PSG fueron determinantes en la victoria del equipo local.

A su vez, el francés Ousmane Dembélé obtuvo una puntuación de ocho, consolidándose como otro de los hombres clave en el ataque parisino. Su velocidad y habilidad en el uno contra uno complicaron en repetidas ocasiones a la defensa del Bayern, aportando dinamismo en los momentos decisivos del encuentro.

Con este panorama, la serie queda completamente abierta de cara al partido de vuelta en Múnich. El Bayern buscará revertir la desventaja apoyado en su afición, mientras que el PSG intentará sostener su ventaja en una eliminatoria que promete mantenerse cargada de emoción hasta el último minuto.