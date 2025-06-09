CANAL RCN
Deportes

¿Habrá ley del ex? Andrés Roa y los jugadores que vistieron las camisetas de Cali y América

Este domingo 7 de septiembre se estará jugando una nueva edición del clásico vallecaucano y hay expectativa por la contratación de Andrés Felipe Roa.

Andrés Felipe Roa América de Cali Deportivo Cali
FOTO: Redes sociales de los clubes

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
04:25 p. m.
Este domingo 7 de septiembre, se jugará una nueva edición del clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. Los equipos se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero, cuando ninguno de los dos pasa por un buen momento.

Es probable que las tribunas del principal escenario deportivo de Cali se encuentren vacías, pues los aficionados de América se encuentra a modo de protesta contra las directivas, mientras que se negó la posibilidad de que ingresara hinchada visitante.

Andrés Roa y su encuentro contra el Cali

América de Cali tiene en sus filas a Andrés Felipe Roa, quien debutó como profesional con la camiseta del Deportivo Cali y que supo ser campeón en ese club por allá en el 2015. Ahora, deberá enfrentarlos con la camiseta del clásico rival.

En la previa de este compromiso, Roa confirmó que le hubiera gustado que lo llamaran del Cali, pero América fue el único club que lo llamó. Ante la pregunta de que si celebraría si marca un gol, no quiso dar declaraciones al respecto.

Los otros jugadores que vistieron las camisetas de América y Deportivo Cali

Yerson Candelo: el lateral derecho de América también fue campeón con el Cali en el año 2015, aunque para la fecha era un extremo, por lo que los años lo han hecho retroceder algunos metros.

Javier Reina: en la orilla 'azucarera' se encuentra un canterano de América, quien debutó hace poco menos de 20 años en el cuadro 'escarlata'.

Avilés Hurtado: otro de los viejos conocidos está en el Deportivo Cali. Hurtado llegó a 'La Mechita' en 2011, tras comenzar su carrera en el extinto Depor de Aguablanca.

