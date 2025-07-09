Venezuela o Bolivia: ¿quién clasificará al Mundial según la inteligencia artificial?

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 presenta un escenario vibrante en la lucha por la séptima plaza: el ansiado cupo al repechaje. Actualmente, Venezuela ocupa ese sexto puesto que otorga el derecho a la repesca con 18 puntos, mientras que Bolivia le pisa los talones con 17 unidades, pendiente de resultados que pueden catapultarla o dejarla fuera del torneo intercontinental.

Particular atención habrá en el duelo entre Colombia y Venezuela, que se jugará con la presión de una Vinotinto que depende de sí misma para no perder el repechaje. Los cafeteros, ya instalados en la cita mundialista, quieren terminar su campaña con un triunfo en condición de visitante y brindar confianza a su afición. En simultáneo, Bolivia recibirá a Brasil con la obligación de ganar en el siempre desafiante estadio de El Alto. La combinación de resultados entre ambos partidos será determinante, pues un solo gol podría cambiar el destino de dos países que sueñan con mantener viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

Los bolivianos deben enfrentarse en La Paz a una selección de Brasil, imparable y dispuesta a cerrar con contundencia. Por su parte, la Vinotinto afrontará un desafío hercúleo ante Colombia, ya clasificada, en un duelo que podría definir su destino.

El cuadro de Fernando Batista ha sorprendido por su consistencia y ha encontrado en figuras como Salomón Rondón y Tomás Rincón el liderazgo necesario para sostener una campaña histórica. Bolivia, por su parte, no puede permitirse errores en casa y necesita un triunfo para soñar con el repechaje, idealmente acompañado de un tropiezo de Venezuela.

Venezuela tiene una ligera ventaja, pero todo dependerá de combates simultáneos: su fortaleza para imponerse en condición de local será clave, al igual que la capacidad de Bolivia para vencer en El Alto. Los márgenes de error son mínimos y cada resultado puede inclinar la balanza. Bolivianos y venezolanos viven jornadas lleno de tensión, donde una victoria o un empate pueden convertirse en boleto al repechaje... o en una amarga despedida.