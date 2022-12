Conmovedor mensaje de un compañero de Andrés Balanta tras su fallecimiento

El pasado martes 29 de noviembre, el fútbol colombiano recibió una triste noticia, luego de que se confirmara el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador colombiano que se encontraba en Atlético Tucumán y que sufrió alguna descompensación cardiaca en pleno entrenamiento del equipo argentino.

Luego de sufrir este problema de salud, el jugador de 22 años fue trasladado a un centro hospitalario cercano a la sede deportiva, donde lamentablemente perdió la vida tras varios intentos de reanimación. Por medio de un comunicado, el club argentino confirmó el fallecimiento del volante caleño.

“Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, agregó Atlético Tucumán en un comunicado.

Tras darse a conocer el fallecimiento del jugador colombiano, varios excompañeros del futbolista se manifestaron por medio de sus redes sociales mandando mensajes de condolencias a la familia y mostrando su asombró tras la muerte del volante que fue campeón con el Deportivo Cali en el 2021.

Una de las despedidas más fuertes y desgarradoras la protagonizo Joaquín Pereyra, jugador argentino y compañero de Andrés Balanta en Tucumán y que por medio de un mensaje dejó mostrar su tristeza por la partida del jugador colombiano de 22 años, que dejó un vació en el camerino del equipo argentino.

Mensaje de despedida

Por medio de sus redes sociales, el jugador argentino publicó una fotografía con Andrés Balanta y lo acompañó con unas emotivas palabras, las cuales fueron la representación de los sentimientos del argentino.

“Tuve el privilegio de poder compartir muchas cosas con vos y la suerte de conocerte, no es fácil encontrar personas como vos. Esta banda va a extrañar esa sonrisa, esa alegría de todos los días, la buena energía que transmitías. Te hiciste querer tanto amigo, todavía no lo creo. Me guardo para siempre todas las concentraciones, las charlas, las risas que nunca faltaban y te voy a llevar en mi corazón por siempre. Te quiero mucho amigo”, finalizó el jugador