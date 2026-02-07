CANAL RCN
Colombia

Entregan en Colombia a alias Ñoño, cabecilla de ‘Los Shottas’ y uno de los más buscados en Buenaventura

La operación se concretó tras la cooperación internacional con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol.

Foto: Migración Colombia

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
01:23 p. m.
En el Aeropuerto Internacional El Dorado, oficiales de Migración Colombia recibieron a Jhon Camilo Flórez Moreno, alias Ñoño, y lo entregaron a las autoridades competentes para que responda ante la justicia.

Flórez Moreno era requerido por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de cuatro años en Buenaventura, además de enfrentar procesos por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.

Cabecilla de ‘Los Shottas’ y uno de los más buscados

Alias Ñoño fue identificado como cabecilla de la estructura criminal ‘Los Shottas’ y figuraba en el cartel de los más buscados en Buenaventura.

La Gobernación del Valle del Cauca ofrecía hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura. Tras huir del país, las investigaciones determinaron que residía en el sur del continente, lo que llevó a la emisión de una circular roja de Interpol. En Argentina era considerado uno de los delincuentes más buscados.

Operación internacional y lucha contra la impunidad

La operación se concretó tras la cooperación internacional con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol. Tras su llegada a Colombia, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó que “este resultado hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y fue posible gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia, Interpol y las autoridades chilenas, que permitió hacer efectiva esta entrega y avanzar en los procesos judiciales correspondientes”.

