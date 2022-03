Andrés 'Manga' Escobar aclaró la situación que vive en Islandia y pide ayuda a los colombianos

Momentos difíciles vive el futbolista colombiano Andrés ‘Manga’ Escobar en Islandia, luego de que fuera condenado en primera instancia a dos años de prisión por el delito de abuso sexual, acto que él salió a esclarecer a los medios colombianos, pidiendo un tipo de ayuda, ya que, no sabe lo que pueda suceder en la segunda instancia del juicio.

A primera hora, el colombiano, habló con el programa Primer Toque de Win Sports, donde salió a esclarecer lo sucedió el día que estuvo en la intimidad con la persona que lo demandó.

“Me encontré con ella en el centro de la ciudad, me dijo que me gustaba mucho la cultura de los colombianos, los chicos de color; decidimos ir a mi apartamento por consentimiento de ambos, una chica muy querida, pasó lo que tenía que pasar entre dos personas adultas, con el consentimiento de los dos," agregó el colombiano.

Lea también: Escándalo en Islandia: Andrés ‘Manga’ Escobar fue condenado por presunta violación

Además, aseguró que tiene las conversaciones del día que ocurrieron los hechos, confirmando que todo fue con consentimiento de ambos y en ningún momento hubo resistencia de ninguna parte.

“Tengo las conversaciones en mi teléfono, estuve pendiente de que llegara a su casa. Al otro día me di cuenta de que se le quedó su chaqueta, ella me dijo que la madre y el padre iban a recogerla; se me hizo extraño, y los que llegaron fueron los policías”, relato Manga.

Luego de lo sucedido, Manga relató que se le realizaron pruebas a la muchacha con quien tuvo intimidad, ya que, según la policía, la joven se encontraba en un alto estado de embriaguez y por tal motivo es catalogado como violación.

Lea también: Ni James, ni Falcao: los fijos del 'Pibe' y los que se deben ganar la Selección Colombia

“La policía dice que ella no estaba apta para dar el consentimiento y eso era violación. En los exámenes no hay signos de forcejeo o algo, además no es menor de edad”, agregó el delantero.

Finalizando la charla, el colombiano aseguró que se está cometiendo una injusticia con él, ya que, las pruebas que él ha mostrado han sido omitidas, además de que le decomisaron el pasaporte por estar en un proceso legal.

“Esto fue en septiembre del año pasado. Me dijeron que me retenían el pasaporte por un mes y nunca me lo devolvieron, solo que un día me informaron que me llevaban a juicio. Las pruebas no fueron admitidas, fueron omitidas. Las presenté, porque mi abogado me dijo que con eso era imposible que me condenaran, pero la jueza las omitió para dictarme sentencia. Incluso omitieron una parte de la declaración del padre de ella”, finalizó el colombiano.

Andrés ‘Manga’ Escobar, aprovechó el momento para pedir ayuda a la cancillería de Colombia en ese país, ya que, no sabe que pueda suceder en el proceso, teniendo en cuenta que allá se encuentra solo y todas las pruebas que él representó no fueron válidas por la jueza.

Declaraciones de Andrés Escobar