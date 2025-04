¡Escándalo! Dos campeones del Mundo serán investigados por presuntas apuestas ilegales

En Italia hay un nuevo escándalo por el tema de las apuestas ilegales. El diario Corriere della Sera reveló que los celulares de Nicolò Fagioli, el volante de la Fiorentina, y de Sandro Tonalli, el volante del Newcastle, que ya fueron sancionados por ese caso, fueron inspeccionados y que se hallaron los nombres de otros 12 futbolistas que jugaban en el fútbol italiano entre el 2021 y el 2023.

Además, se filtró que entre esos futbolistas se encuentran dos que fueron campeones del mundo con Argentina. ¿De quiénes se trata? ¿Cuál es el presunto 'modus operandi' que habrían utilizado para participar en las apuestas ilegales? En Noticias RCN les contamos todos los detalles.

Ángel Di María y Leandro Paredes, campeones del Mundo con Argentina, serán investigados por presuntas apuestas ilegales

De acuerdo con la revelación del diario Corriere della Sera, los nombres de Ángel Di María y de Leandro Paredes podrían estar en esos celulares porque, presuntamente, les habrían transferido grandes sumas de dinero a Tomasso De Giacomo y Patrick Fizzera, que son dos intermediarios vinculados a apuestas ilegales.

Sin embargo, estos movimientos de dinero no habrían sido directos, sino que los dos intermediarios estarían asociados con una empresa de joyería situada en Milán. Por lo tanto, presuntamente, los jugadores simulaban hacer compras para saldar las deudas que quedaban abiertas tras las apuestas.

No obstante, en el diario Corriere della Sera se precisó que las apuestas ilegales no estarían relacionadas con el fútbol y que, en consecuencia, no se trataría de que hubieran jugado bien o mal para conseguir algún resultado.

En ese orden de ideas, se reveló que las apuestas estarían ligadas a otros deportes y a juegos de azar como el póker. Aunque, la justicia italiana tendrá que analizar todas las aristas para determinar si realmente esto ocurrió o si, por el contrario, Ángel Di María y Leandro Paredes no han estado relacionados con las apuestas ilegales.

Leandro Paredes y Ángel Di María se pronunciaron tras ser relacionados con apuestas ilegales

Luego de que las versiones del diario Corriere della Sera se hicieron virales, Ángel Di María y Leandro Paredes decidieron desmentir esa versión a través de sus redes sociales. Ambos escribieron en una historia de Instagram las siguientes palabras:

RELACIONADO Fiscalía mantiene solicitud de cuatro años de cárcel para Carlo Ancelotti