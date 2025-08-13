FCF tomó decisión sobre continuidad de Ángelo Marsiglia luego de perder la Copa América

La Federación Colombiana de Fútbol definió el futuro del banquillo de la Selección Colombia femenina tras la reciente participación en la Copa América, donde el equipo nacional fue subcampeón al caer en la final frente a Brasil. Luego de un análisis detallado del proceso, la dirigencia decidió ratificar a Ángelo Marsiglia como director técnico del combinado tricolor.

Marsiglia, que asumió el cargo en 2023, ha consolidado un grupo competitivo y con identidad clara, logrando que la selección se mantenga en la élite continental. Bajo su mando, el equipo demostró carácter, buen juego y proyección hacia los grandes objetivos internacionales.

La continuidad como apuesta estratégica

La decisión de mantener a Marsiglia responde a la intención de dar estabilidad al proceso y potenciar el trabajo realizado en el último año. La Copa América dejó un balance positivo: más allá de la derrota ante Brasil, Colombia aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y confirmó que cuenta con una base sólida para encarar los próximos retos.

La Federación considera que el entrenador ha logrado fortalecer el grupo, integrando jugadoras jóvenes y experimentadas, y generando un estilo de juego ordenado y ofensivo. La idea es no interrumpir este proyecto, sino darle más herramientas para que siga evolucionando.

Objetivos a corto y mediano plazo

El próximo desafío será la Liga de Naciones femenina, que comenzará en octubre y servirá como torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027. Además, la preparación estará enfocada en la cita olímpica, donde Colombia buscará competir de tú a tú con las mejores selecciones del planeta.

Marsiglia tendrá ahora la tarea de perfeccionar detalles tácticos, reforzar la nómina y aprovechar al máximo la experiencia adquirida en la Copa América. La meta está clara: mantener el crecimiento sostenido y consolidar a la Selección Colombia femenina como protagonista del fútbol internacional.