CANAL RCN
Deportes

FCF tomó decisión sobre continuidad de Ángelo Marsiglia luego de perder la Copa América

Luego de caer en la Copa América femenina, la FCF analizó la continuidad del entrenador colombiano.

Ángelo Marsiglia
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Federación Colombiana de Fútbol definió el futuro del banquillo de la Selección Colombia femenina tras la reciente participación en la Copa América, donde el equipo nacional fue subcampeón al caer en la final frente a Brasil. Luego de un análisis detallado del proceso, la dirigencia decidió ratificar a Ángelo Marsiglia como director técnico del combinado tricolor.

Marsiglia, que asumió el cargo en 2023, ha consolidado un grupo competitivo y con identidad clara, logrando que la selección se mantenga en la élite continental. Bajo su mando, el equipo demostró carácter, buen juego y proyección hacia los grandes objetivos internacionales.

Brutal pelea en partido de fútbol femenino: jugadoras se fueron a los golpes
RELACIONADO

Brutal pelea en partido de fútbol femenino: jugadoras se fueron a los golpes

La continuidad como apuesta estratégica

La decisión de mantener a Marsiglia responde a la intención de dar estabilidad al proceso y potenciar el trabajo realizado en el último año. La Copa América dejó un balance positivo: más allá de la derrota ante Brasil, Colombia aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y confirmó que cuenta con una base sólida para encarar los próximos retos.

La Federación considera que el entrenador ha logrado fortalecer el grupo, integrando jugadoras jóvenes y experimentadas, y generando un estilo de juego ordenado y ofensivo. La idea es no interrumpir este proyecto, sino darle más herramientas para que siga evolucionando.

Objetivos a corto y mediano plazo

El próximo desafío será la Liga de Naciones femenina, que comenzará en octubre y servirá como torneo clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027. Además, la preparación estará enfocada en la cita olímpica, donde Colombia buscará competir de tú a tú con las mejores selecciones del planeta.

Néstor Lorenzo y su mensaje tras la derrota de la Selección Colombia Femenina en la Copa América
RELACIONADO

Néstor Lorenzo y su mensaje tras la derrota de la Selección Colombia Femenina en la Copa América

Marsiglia tendrá ahora la tarea de perfeccionar detalles tácticos, reforzar la nómina y aprovechar al máximo la experiencia adquirida en la Copa América. La meta está clara: mantener el crecimiento sostenido y consolidar a la Selección Colombia femenina como protagonista del fútbol internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Edwin Cardona

Arquero de Sao Paulo reveló lo que le dijo a Edwin Cardona previo a sus dos penales fallados

Millonarios

¿Millonarios contratará un nuevo jugador tras la grave lesión de Andrés Llinás? Esto se conoció

Liga BetPlay

¿Cuándo es la ventana para inscribir jugadores libres en el FPC y qué requisitos se deben cumplir?

Otras Noticias

Artistas

Andrés Altafulla, en medio de los rumores, sorprendió con un cambio de look: así se ve ahora

El ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, a través de un video, mostró su cambio. Descubra cómo quedó.

Bogotá

¿Por qué a Miguel Uribe lo enterraron en el cementerio central? Esta es la razón

Conozca la razón por la que el ex candidato fue enterrado en este recinto.

Medicamentos

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Aerocivil

Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura

Artistas

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció