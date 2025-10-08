Brutal pelea en partido de fútbol femenino: jugadoras se fueron a los golpes

Un altercado en el partido entre Juárez y Tijuana de la Liga MX Femenil desató la polémica y se volvió viral en redes sociales.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, se vio opacado por una pelea en el Juárez vs Tijuana que, lejos de ser un simple empujón, terminó en golpes y jalones de cabello entre dos jugadoras.

RELACIONADO Linda Caicedo sigue imparable y es nominada importante galardón a nivel mundial

La trifulca, que se dio apenas a los 23 minutos de juego, dejó a ambas jugadoras expulsadas y un espectáculo bochornoso que se ha compartido miles de veces en la red.

Fuerte pelea entre Juárez y Tijuana por la liga femenina de México

Las protagonistas del lamentable suceso fueron Miah Zuazua de las 'Bravas' y Natividad Martínez del equipo 'Xolas'.

Todo comenzó con una disputa por el balón cerca del área, que rápidamente escaló a empujones y un golpe de Martínez a Zuazua.

A pesar de los intentos de las demás jugadoras y de la árbitra por separarlas, la situación empeoró cuando ambas futbolistas cayeron al suelo tomadas del cabello.

RELACIONADO Novia de Linda Caicedo envía contundente mensaje tras la derrota de Colombia en la Copa América

El video de la pelea en el Juárez vs Tijuana ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios lamentan que este tipo de incidentes empañen el fútbol femenino.

Dos expulsadas y una pelea en fútbol femenino en México

Una vez que las jugadoras fueron separadas, la árbitra Erika Monserrat González no dudó en mostrarles la tarjeta roja a ambas, dejando a los equipos con 10 jugadoras en la cancha desde la primera mitad del encuentro.

La pelea en el Juárez vs Tijuana dejó un mal sabor de boca, pues se trató de un hecho aislado que opacó el desarrollo del partido.

Si bien el resto de las jugadoras no se involucró en la trifulca, la imagen de las dos futbolistas agarradas a golpes ya se ha convertido en un video viral que recorre el mundo.