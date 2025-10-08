CANAL RCN
Deportes

Brutal pelea en partido de fútbol femenino: jugadoras se fueron a los golpes

Jugadoras del Juárez y Tijuana se pelearon a golpes y terminaron expulsadas. El video se hizo viral.

Liga Femenina México pelea Juárez vs. Tijuana
Foto: captura de pantalla History Liga Mex.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un altercado en el partido entre Juárez y Tijuana de la Liga MX Femenil desató la polémica y se volvió viral en redes sociales.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, se vio opacado por una pelea en el Juárez vs Tijuana que, lejos de ser un simple empujón, terminó en golpes y jalones de cabello entre dos jugadoras.

Linda Caicedo sigue imparable y es nominada importante galardón a nivel mundial
RELACIONADO

Linda Caicedo sigue imparable y es nominada importante galardón a nivel mundial

La trifulca, que se dio apenas a los 23 minutos de juego, dejó a ambas jugadoras expulsadas y un espectáculo bochornoso que se ha compartido miles de veces en la red.

Fuerte pelea entre Juárez y Tijuana por la liga femenina de México

Las protagonistas del lamentable suceso fueron Miah Zuazua de las 'Bravas' y Natividad Martínez del equipo 'Xolas'.

Todo comenzó con una disputa por el balón cerca del área, que rápidamente escaló a empujones y un golpe de Martínez a Zuazua.

A pesar de los intentos de las demás jugadoras y de la árbitra por separarlas, la situación empeoró cuando ambas futbolistas cayeron al suelo tomadas del cabello.

Novia de Linda Caicedo envía contundente mensaje tras la derrota de Colombia en la Copa América
RELACIONADO

Novia de Linda Caicedo envía contundente mensaje tras la derrota de Colombia en la Copa América

El video de la pelea en el Juárez vs Tijuana ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios lamentan que este tipo de incidentes empañen el fútbol femenino.

Dos expulsadas y una pelea en fútbol femenino en México

Una vez que las jugadoras fueron separadas, la árbitra Erika Monserrat González no dudó en mostrarles la tarjeta roja a ambas, dejando a los equipos con 10 jugadoras en la cancha desde la primera mitad del encuentro.

La pelea en el Juárez vs Tijuana dejó un mal sabor de boca, pues se trató de un hecho aislado que opacó el desarrollo del partido.

Fútbol femenino, creciente pasión que conquista corazones colombianos
RELACIONADO

Fútbol femenino, creciente pasión que conquista corazones colombianos

Si bien el resto de las jugadoras no se involucró en la trifulca, la imagen de las dos futbolistas agarradas a golpes ya se ha convertido en un video viral que recorre el mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga hizo respetar la casa y derrotó a Independiente Santa Fe: vea los goles

andres llinas

Andrés Llinás se pronunció tras ser operado: el defensor lució con mítica camiseta

América de Cali

¡América no arranca! El Tolima lo derrotó en casa y lo dejó en la zona baja de la tabla: vea el gol

Otras Noticias

Bogotá

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

Su madre había advertido que él comentó en el colegio saber quién habría cometido un homicidio en el barrio.

Loterías

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Florida

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe