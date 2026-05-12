¡Fiesta verdolaga! Nacional arrolló a Internacional de Bogotá y avanzó a semifinales

Atlético Nacional aplastó 7-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot y aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026. El conjunto verdolaga cerró la serie con un contundente global de 9-2 tras haber ganado también en Bogotá.

Aunque el equipo capitalino sorprendió en el arranque y llegó a poner en suspenso la clasificación, Nacional reaccionó antes del descanso y terminó firmando una de las goleadas más amplias de los playoffs del fútbol colombiano.

¿Cómo fue la goleada de Atlético Nacional ante Internacional?

Internacional de Bogotá golpeó primero apenas al minuto 4. Valencia aprovechó un espacio entre los defensores de Nacional, aceleró en transición y definió con un remate cruzado ante David Ospina para silenciar momentáneamente el Atanasio.

El gol generó tensión en el equipo antioqueño, que volvió a mostrar problemas defensivos cuando pierde la pelota en salida. Durante varios minutos, la serie entró en un escenario incómodo para el local y el ambiente en Medellín cambió por completo.

Sin embargo, Nacional encontró la igualdad sobre el minuto 38 gracias al juego aéreo. William Tesillo ganó en el primer duelo dentro del área y dejó servido el balón para que Simón García empujara de cabeza el 1-1.

A partir de ese momento, el partido cambió por completo. En el inicio del segundo tiempo, Matheus Uribe apareció dentro del área para conectar un centro de Rengifo y poner el 2-1. Minutos después, Alfredo Morelos amplió la ventaja con un potente remate de media distancia.



La presión ofensiva del equipo verdolaga terminó desbordando a Internacional.

Simón García marcó nuevamente tras un rebote de Wuilker Fariñez, mientras Cristian Arango convirtió el quinto con otro disparo desde fuera del área.

¿Quién será el rival de Nacional en semifinales?

Edwin Cardona también se sumó a la goleada con el sexto tanto luego de una asistencia de Andrés Sarmiento. Posteriormente, el propio Sarmiento selló el 7-1 definitivo tras una combinación con Cardona dentro del área.

Con este resultado, Atlético Nacional se instaló en las semifinales de la Liga BetPlay y ahora espera al ganador de la llave entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

El conjunto antioqueño llega fortalecido a la siguiente ronda, no solo por el resultado global, sino por la contundencia ofensiva que mostró en el Atanasio Girardot en una noche que terminó convertida en exhibición.