Arabia Saudita vs. Uruguay: hora y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026

Uruguay inicia este lunes su participación en el Mundial 2026 con un reto que, en el papel, parece favorable. La selección dirigida por Marcelo Bielsa enfrentará a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en un compromiso correspondiente al grupo H, donde también compiten España y Cabo Verde.

La Celeste llega a la Copa del Mundo con la misión de recuperar protagonismo internacional y demostrar que puede competir frente a las grandes potencias. Sin embargo, su estreno estará marcado por algunas ausencias importantes y por las dudas que ha dejado el equipo en sus más recientes presentaciones.

Los aficionados podrán seguir este compromiso por Win Sports, que tendrá una amplia cobertura del encuentro, así como el análisis previo y posterior de uno de los partidos más esperados de la jornada.

¿A qué hora ver Arabia Saudita vs. Uruguay?

El encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay se disputará este lunes 15 de junio y podrá verse por la señal principal de Win Sports y Win Play desde las 4:00 p.m.

La transmisión comenzará minutos antes del pitazo inicial para llevar todos los detalles de un partido que podría ser clave en la lucha por avanzar a los octavos de final. Uruguay sabe que necesita sumar desde el debut para llegar con tranquilidad a los siguientes compromisos frente a Cabo Verde y España.

Uruguay busca despejar las dudas

Marcelo Bielsa afronta este Mundial con varios desafíos. El técnico argentino no podrá contar en el debut con Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más creativos de la plantilla, debido a una lesión muscular. Tampoco estaría disponible Ronald Araújo, defensor del Barcelona que arrastra molestias físicas.

Pese a ello, Uruguay conserva una nómina de peso liderada por Federico Valverde, figura del Real Madrid y uno de los jugadores más importantes del equipo.

"Desde que se incorporó con nosotros, instantáneamente la influencia de su juego y de sus enormes recursos se vieron reflejadas en nuestro equipo", aseguró Bielsa sobre el mediocampista.

Del otro lado estará una Arabia Saudita que busca sorprender. Aunque atraviesa un proceso de renovación, los asiáticos intentarán dar el golpe ante una selección uruguaya que necesita comenzar con pie derecho su camino en el Mundial 2026.