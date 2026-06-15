CANAL RCN
Deportes Video

🔴EN VIVO🔴 España 0 - 0 Cabo Verde, en el Mundial 2026: siga en directo el partido del grupo H

Siga EN VIVO el partido entre España y Cabo Verde por el grupo H del Mundial 2026. Conozca la hora, dónde verlo y las novedades del debut de la Roja en la Copa del Mundo.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

España inicia este lunes 15 de junio su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrenta a Cabo Verde en un duelo correspondiente al grupo H, un partido que, sobre el papel, tiene como favorita a la vigente campeona de Europa.

España vs. Cabo Verde: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo H del Mundial 2026
RELACIONADO

España vs. Cabo Verde: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo H del Mundial 2026

La expectativa es alta alrededor de la Roja, que llega al torneo con una generación llena de talento y con figuras como Lamine Yamal y Nico Williams. Sin embargo, ambos futbolistas podrían comenzar el compromiso desde el banco de suplentes para administrar cargas y dar equilibrio al equipo en el arranque de la competición.

Hora y dónde ver España vs. Cabo Verde

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del Canal RCN, App y su señal principal desde las 11:00 a. m.

¿Prohibido hablar español? La medida de FIFA que desató críticas en el Mundial 2026
RELACIONADO

¿Prohibido hablar español? La medida de FIFA que desató críticas en el Mundial 2026

También habrá cobertura previa mediante la aplicación oficial, YouTube y TikTok. En estas últimas plataformas se emitirá la antesala del compromiso y los primeros minutos del juego, mientras que la transmisión completa podrá escucharse por radio a través de La FM.

España busca confirmar su favoritismo

La selección española aterriza en el Mundial como una de las candidatas al título. Su reciente conquista de la Eurocopa reforzó la confianza de un equipo que mezcla juventud, velocidad y buen manejo del balón.

Confirman árbitro para Colombia vs. Uzbekistán en el debut del Mundial 2026
RELACIONADO

Confirman árbitro para Colombia vs. Uzbekistán en el debut del Mundial 2026

Sin embargo, el recuerdo de sus últimas participaciones mundialistas genera cierta cautela. Desde que conquistó la histórica estrella en Sudáfrica 2010, España no ha logrado superar una fase eliminatoria en la Copa del Mundo.

Por eso, el estreno ante Cabo Verde será una primera prueba para medir el verdadero nivel del equipo.

Cabo Verde quiere seguir sorprendiendo

Aunque disputa su primer Mundial, Cabo Verde no llega como un invitado más. La selección africana sorprendió durante las eliminatorias al terminar por delante de Camerún y asegurar su clasificación de forma directa.

El equipo dirigido por Pedro Leitao Brito, conocido como "Bubista", construyó su proyecto apoyándose en futbolistas nacidos en Europa pero con raíces caboverdianas. La mayoría compite en ligas europeas y cuenta con experiencia internacional.

Ahora, el reto será enorme: intentar frenar a una de las selecciones más fuertes del torneo y dar uno de los primeros golpes del Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Túnez

Primera salida en el Mundial 2026: técnico fue despedido tras una dura goleada en el debut

FIFA

¿Prohibido hablar español? La medida de FIFA que desató críticas en el Mundial 2026

Selección de España

España vs. Cabo Verde: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo H del Mundial 2026

Otras Noticias

Magdalena

Enfrentamientos en la Sierra Nevada generan temor en comunidades de Santa Marta

La acción militar estuvo dirigida a afectar las estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Ucrania

Ataque masivo ruso deja 11 muertos en Ucrania y provoca incendio en catedral de Kiev

Las autoridades locales reportaron que los bombardeos alcanzaron numerosos barrios de la capital ucraniana.

Enfermedades

La salud femenina sigue rezagada en la ciencia: solo el 7 % de la investigación global se enfoca en mujeres

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 14 de junio de 2026

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida