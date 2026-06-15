🔴EN VIVO🔴 España 0 - 0 Cabo Verde, en el Mundial 2026: siga en directo el partido del grupo H

España inicia este lunes 15 de junio su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrenta a Cabo Verde en un duelo correspondiente al grupo H, un partido que, sobre el papel, tiene como favorita a la vigente campeona de Europa.

La expectativa es alta alrededor de la Roja, que llega al torneo con una generación llena de talento y con figuras como Lamine Yamal y Nico Williams. Sin embargo, ambos futbolistas podrían comenzar el compromiso desde el banco de suplentes para administrar cargas y dar equilibrio al equipo en el arranque de la competición.

Hora y dónde ver España vs. Cabo Verde

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través del Canal RCN, App y su señal principal desde las 11:00 a. m.

También habrá cobertura previa mediante la aplicación oficial, YouTube y TikTok. En estas últimas plataformas se emitirá la antesala del compromiso y los primeros minutos del juego, mientras que la transmisión completa podrá escucharse por radio a través de La FM.

España busca confirmar su favoritismo

La selección española aterriza en el Mundial como una de las candidatas al título. Su reciente conquista de la Eurocopa reforzó la confianza de un equipo que mezcla juventud, velocidad y buen manejo del balón.

Sin embargo, el recuerdo de sus últimas participaciones mundialistas genera cierta cautela. Desde que conquistó la histórica estrella en Sudáfrica 2010, España no ha logrado superar una fase eliminatoria en la Copa del Mundo.

Por eso, el estreno ante Cabo Verde será una primera prueba para medir el verdadero nivel del equipo.

Cabo Verde quiere seguir sorprendiendo

Aunque disputa su primer Mundial, Cabo Verde no llega como un invitado más. La selección africana sorprendió durante las eliminatorias al terminar por delante de Camerún y asegurar su clasificación de forma directa.

El equipo dirigido por Pedro Leitao Brito, conocido como "Bubista", construyó su proyecto apoyándose en futbolistas nacidos en Europa pero con raíces caboverdianas. La mayoría compite en ligas europeas y cuenta con experiencia internacional.

Ahora, el reto será enorme: intentar frenar a una de las selecciones más fuertes del torneo y dar uno de los primeros golpes del Mundial 2026.