CANAL RCN
Deportes

Dimayor confirmó los árbitros para los clásicos de Bogotá y Antioquia este fin de semana

Este fin de semana se jugarán los clásicos de Bogotá y Medellín en el fútbol colombiano y ya se confirmaron los cuerpos arbitrales.

Wilmar Roldán
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emoción del fútbol profesional colombiano vivirá un fin de semana vibrante con la disputa de la jornada 17 de la Liga BetPlay 2025-II, una fecha marcada por los clásicos regionales que paralizan al país. En Bogotá y Medellín, dos de las rivalidades más intensas del campeonato serán protagonistas, atrayendo la atención de los hinchas y también de la Comisión Arbitral, que ya confirmó los cuerpos de jueces encargados de garantizar el orden, la transparencia y el buen desarrollo de los compromisos.

El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios se disputará este sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 p.m. (hora colombiana) en el estadio El Campín, con los “cardenales” como locales administrativos. La expectativa es alta, no solo por lo que significa el duelo entre los eternos rivales de la capital, sino también por el momento que viven ambos equipos en la tabla de posiciones, donde cada punto puede resultar decisivo en la recta final del torneo.

Millonarios ya piensa en el 2026: renovó otra de sus grandes figuras
RELACIONADO

Millonarios ya piensa en el 2026: renovó otra de sus grandes figuras

Jhon Ospina y Wilmar Roldán, los elegidos para dirigir los clásicos

Para el compromiso entre Santa Fe y Millonarios, la Comisión Arbitral designó como juez central al experimentado Jhon Ospina, quien estará acompañado por Miguel Roldán y William Crawford como asistentes de línea, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera. Se espera una labor imparcial y firme que permita que el espectáculo prevalezca sobre la polémica.

Por su parte, el clásico antioqueño entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 6:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. El árbitro central será Wilmar Roldán, uno de los más reconocidos del país y con amplia experiencia internacional. Lo acompañarán Sebastián Vela y Fabián Orozco como jueces de línea, además de Luis Picón como apoyo VAR.

Expectativa máxima en una fecha decisiva

Estos dos encuentros no solo representan historia y pasión, sino también puntos vitales para los clubes que buscan asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. La Comisión Arbitral ha reiterado su compromiso con el uso del VAR y con designar a los árbitros más calificados para encuentros de alta tensión.

Decisión de última hora en Dimayor sobre la sanción para Alfredo Morelos: jugará el clásico paisa
RELACIONADO

Decisión de última hora en Dimayor sobre la sanción para Alfredo Morelos: jugará el clásico paisa

La jornada 17 promete ser una de las más intensas del semestre: emoción en las gradas, rivalidades encendidas y el deseo común de que el fútbol sea el gran protagonista en Bogotá y Medellín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alfredo Morelos

Decisión de última hora en Dimayor sobre la sanción para Alfredo Morelos: jugará el clásico paisa

Millonarios

Millonarios ya piensa en el 2026: renovó otra de sus grandes figuras

Juan Guillermo Cuadrado

EN VIDEO: ¡así fue el GOLAZO de Juan Guillermo Cuadrado vs. Milán!

Otras Noticias

Aida Victoria Merlano

"Vamos a manejar todo legalmente": ¿habrá pelea entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano por la custodia de su hijo?

Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria Merlano, reveló que su abogado ya está al tanto de lo ocurrido.

Finanzas personales

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

Tras la fuerte caída de este viernes, miles de usuarios han usado este link para conocer la funcionalidad de los servicios.

Abuso sexual

Capturan a profesor de piano que habría engañado a una joven para abusarla sexualmente en Bogotá

España

Reconocido exfutbolista del Real Madrid fue víctima de un millonario robo por parte de su propia empleada

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño