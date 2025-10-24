Dimayor confirmó los árbitros para los clásicos de Bogotá y Antioquia este fin de semana

La emoción del fútbol profesional colombiano vivirá un fin de semana vibrante con la disputa de la jornada 17 de la Liga BetPlay 2025-II, una fecha marcada por los clásicos regionales que paralizan al país. En Bogotá y Medellín, dos de las rivalidades más intensas del campeonato serán protagonistas, atrayendo la atención de los hinchas y también de la Comisión Arbitral, que ya confirmó los cuerpos de jueces encargados de garantizar el orden, la transparencia y el buen desarrollo de los compromisos.

El clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios se disputará este sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 p.m. (hora colombiana) en el estadio El Campín, con los “cardenales” como locales administrativos. La expectativa es alta, no solo por lo que significa el duelo entre los eternos rivales de la capital, sino también por el momento que viven ambos equipos en la tabla de posiciones, donde cada punto puede resultar decisivo en la recta final del torneo.

Jhon Ospina y Wilmar Roldán, los elegidos para dirigir los clásicos

Para el compromiso entre Santa Fe y Millonarios, la Comisión Arbitral designó como juez central al experimentado Jhon Ospina, quien estará acompañado por Miguel Roldán y William Crawford como asistentes de línea, mientras que en el VAR estará Leonard Mosquera. Se espera una labor imparcial y firme que permita que el espectáculo prevalezca sobre la polémica.

Por su parte, el clásico antioqueño entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 6:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. El árbitro central será Wilmar Roldán, uno de los más reconocidos del país y con amplia experiencia internacional. Lo acompañarán Sebastián Vela y Fabián Orozco como jueces de línea, además de Luis Picón como apoyo VAR.

Expectativa máxima en una fecha decisiva

Estos dos encuentros no solo representan historia y pasión, sino también puntos vitales para los clubes que buscan asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. La Comisión Arbitral ha reiterado su compromiso con el uso del VAR y con designar a los árbitros más calificados para encuentros de alta tensión.

La jornada 17 promete ser una de las más intensas del semestre: emoción en las gradas, rivalidades encendidas y el deseo común de que el fútbol sea el gran protagonista en Bogotá y Medellín.