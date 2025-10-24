CANAL RCN
Millonarios ya piensa en el 2026: renovó otra de sus grandes figuras

Millonarios ya está pensando en el próximo año y este viernes anunció la renovación de otro de sus grandes referentes.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial

octubre 24 de 2025
04:00 p. m.
Mientras las posibilidades de clasificación a los cuadrangulares del 2025 se desvanecen, Millonarios ya comenzó a proyectar su futuro. El club capitalino atraviesa un cierre de temporada complejo, pero este viernes 24 de octubre dio una noticia que generó alegría entre sus hinchas: la renovación de contrato de Andrés Llinás, uno de los futbolistas más queridos y representativos del equipo en los últimos años.

El defensor central, que actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras una delicada lesión, firmó su extensión de vínculo con el cuadro “embajador” hasta junio del 2029. Esta decisión reafirma la apuesta de la institución por mantener una base sólida de jugadores formados en casa, y también envía un mensaje de estabilidad y continuidad de cara al proyecto deportivo del próximo año.

Un ejemplo de compromiso y sentido de pertenencia

Desde su debut profesional en 2019, Andrés Llinás ha sido un símbolo del trabajo constante y del compromiso con los colores azul y blanco. Nacido en Bogotá y formado en las divisiones menores de Millonarios, el defensor se consolidó rápidamente como una pieza clave en la zaga central, participando activamente en los títulos recientes del club y convirtiéndose en uno de los capitanes del plantel.

“Formado en el Fútbol Base de Millonarios FC, Andrés Llinás es un ejemplo del talento y la disciplina que nace en casa. Bogotano y embajador de nacimiento, su amor y fidelidad por el club lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones”, destacó el equipo en su comunicado oficial.

Mirando al futuro con esperanza

Aunque el 2025 no ha sido un año de grandes resultados para el conjunto bogotano, la dirigencia, encabezada por el técnico Hernán Torres, busca construir desde ahora una base competitiva que permita volver a ser protagonista en la próxima temporada. La renovación de Llinás simboliza ese compromiso con el proceso y la identidad institucional.

Para Millonarios, asegurar la continuidad de uno de sus estandartes no solo fortalece el proyecto deportivo, sino que también mantiene viva la conexión emocional con una hinchada que siempre ha valorado la entrega y el sentido de pertenencia de sus jugadores formados en casa.

