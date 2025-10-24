CANAL RCN
Deportes

Decisión de última hora en Dimayor sobre la sanción para Alfredo Morelos: jugará el clásico paisa

El delantero cordobés enfrentaba una suspensión de dos semanas sin actividad en competencias Dimayor por una simulación vs. Boyacá Chicó.

Atlético Nacional: Alfredo Morelos hizo gesto a la hinchada de Millonarios en El Campín
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
04:54 p. m.
El Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor emitió la Resolución No. 108 de 2025, en la que resolvió la solicitud presentada por el Club Atlético Nacional S.A. para suspender parcialmente la sanción impuesta al delantero Alfredo Morelos.

La medida había sido establecida en la Resolución No. 103 de 2025, donde se le sancionó con dos semanas de suspensión y una multa de 60 SMLMV (equivalentes a $85.410.000).

Cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Disciplinario

El Comité verificó que el jugador cumplía con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos en el artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol. Entre ellos:

  • Duración de la sanción: inferior a seis meses.
  • Cumplimiento del 50% de la sanción: una semana completa sin participar en competencia.
  • Ausencia de antecedentes disciplinarios: Morelos no registra sanciones previas por conductas similares.

Tras comprobar estos puntos, el órgano disciplinario consideró procedente la suspensión parcial de la sanción solicitada por Nacional, señalando que se cumplían tanto las condiciones reglamentarias como los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

La Dimayor instó al Atlético Nacional a implementar medidas pedagógicas y de carácter educativo dirigidas a su plantilla y cuerpo técnico, con el objetivo de promover el juego limpio y la sana convivencia.

Además, el jugador Morelos deberá mantenerse en situación condicional durante seis meses, periodo en el cual cualquier nueva infracción de igual o similar naturaleza reactivará la sanción suspendida.

Alfredo Morelos jugará el clásico paisa

Inicialmente, el jugador se perdería el clásico ante Independiente Medellín y debería regresar a la actividad el próximo 30 de octubre, cuando el cuadro antiqueño se enfrente a Llaneros en Villavicencio. Sin embargo, ahora vuelve a ser opción para el cuerpo técnico tras no jugar frente a Once Caldas en Copa BetPlay.

En síntesis, la resolución establece que la Dimayor concede la suspensión parcial de la sanción a Alfredo Morelos, manteniendo vigente la multa económica impuesta. El jugador podrá ser convocado nuevamente por Atlético Nacional, siempre que respete los términos de la medida condicional y las disposiciones del CDU de la FCF.

