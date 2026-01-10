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Esta sería la formación titular de Colombia para su segundo partido amistoso ante Paraguay

Estos son los cambios que haría Lorenzo para el partido de este viernes.

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Foto: X @miseleccionmx

Mateo Alfonso Rey

octubre 01 de 2026
03:42 p. m.
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La Selección Colombia continúa su proceso de preparación y renovación de cara a los próximos retos continentales. Bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, el combinado nacional se alista para disputar un nuevo compromiso amistoso de Fecha FIFA frente a su similar de Paraguay, dirigido por el también estratega argentino Gustavo Alfaro.

Tras el empate 1-1 conseguido ante México, el cuerpo técnico de la Tricolor ha evaluado minuciosamente el rendimiento de la plantilla para introducir variantes tácticas.

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El objetivo principal es probar nuevas alternativas y encontrar el tan anhelado relevo generacional, especialmente ante la ausencia de referentes históricos en la zona medular como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Los cambios que haría Lorenzo vs Paraguay

Para este emocionante duelo ante la Albirroja, Néstor Lorenzo planea modificaciones sustanciales en su esquema habitual para darle dinamismo y frescura al equipo en territorio estadounidense. Entre las principales novedades destaca la apuesta por futbolistas jóvenes que piden pista en el proceso de la Selección Colombia.

En la portería, Álvaro Montero se perfila como el guardameta titular, ganando confianza bajo los tres palos.

Por su parte, la línea defensiva mantendría una base sólida pero con ajustes obligados por las ausencias físicas; Daniel Muñoz se adueñaría de la banda derecha, mientras que Álvaro Angulo repetiría como lateral izquierdo supliendo la baja de Johan Mojica. La pareja de zagueros centrales estaría compuesta por la experiencia y solidez de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

La probable formación titular de la Selección Colombia

El mediocampo y el frente de ataque sufrirán las modificaciones más llamativas del estratega argentino. Con un dibujo táctico que oscila entre el 4-2-3-1, la alineación de Colombia contaría con los siguientes nombres:

  • Arquero: Álvaro Montero
  • Defensores: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo
  • Volantes de marca: Gustavo Puerta, Richard Ríos
  • Volantes ofensivos: Yáser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez
  • Delantero centro: Kevin Viveros
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