James Rodríguez rompió el silencio tras el partido vs. Junior y el fuerte cruce con Teo Gutiérrez: esto dijo

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputaron el partido de la fecha 3 que estaba aplazado en la Liga BetPlay 2026 II.

El encuentro se llevó a cabo en la noche del 30 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, y James Rodríguez fue titular por primera vez en el 'verde paisa'.

Los dirigidos por Lucas González se impusieron 3-1 con un doblete de Andrés Román (17' y 71') y un gol más de Andrés Sarmiento (8'), mientras que el descuento del 'tiburón' lo anotó Guillermo Paiva (24').

Después del 2-0 parcial, el partido comenzó a tener un ambiente hostil en el terreno de juego e, incluso, en un tramo del segundo tiempo, James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, que fueron compañeros en la Selección Colombia, tuvieron un cruce verbal.

Y, en medio de la coyuntura de la victoria y de lo que sucedió en el césped del Atanasio Girardot, James Rodríguez rompió el silencio. ¿Cuál fue su post más reciente?

Esto dijo James Rodríguez tras la victoria de Atlético Nacional vs. Junior y el cruce con Teófilo Gutiérrez

Este 1 de octubre, James Rodríguez publicó seis fotos que le tomaron en el partido vs. Junior y se refirió únicamente al panorama deportivo.

El '23' del 'verdolaga' hizo énfasis en que las sensaciones son las mejores y que deben continuar por ese camino.

"Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza", escribió el excapitán de la Selección Colombia.

¿Qué le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez?

Después del cruce verbal que quedó registrado en las cámaras, se publicó un video en el que se evidenció lo que, aparentemente, el ídolo del Junior de Barranquilla le dijo a Rodríguez Rubio.

"Cuidadito, eh, eso no se lo paso. ¿Cómo es que vos me estás hablando? Nadie habló de eso, no se dice. No te lo perdono nunca más, de eso no se habla. Es entre los dos y eso no se dice", habría afirmado el delantero 'tiburón'.