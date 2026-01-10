CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez rompió el silencio tras el partido vs. Junior y el fuerte cruce con Teo Gutiérrez: esto dijo

El excapitán de la Selección Colombia se pronunció en las redes sociales.

Foto: captura de pantalla de WinSports.

Nicolás Forero

octubre 01 de 2026
03:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputaron el partido de la fecha 3 que estaba aplazado en la Liga BetPlay 2026 II.

El encuentro se llevó a cabo en la noche del 30 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, y James Rodríguez fue titular por primera vez en el 'verde paisa'.

¿Vieja tensión entre James y Teófilo? Carlos Antonio Vélez habló de un episodio en 2015
RELACIONADO

¿Vieja tensión entre James y Teófilo? Carlos Antonio Vélez habló de un episodio en 2015

Los dirigidos por Lucas González se impusieron 3-1 con un doblete de Andrés Román (17' y 71') y un gol más de Andrés Sarmiento (8'), mientras que el descuento del 'tiburón' lo anotó Guillermo Paiva (24').

Después del 2-0 parcial, el partido comenzó a tener un ambiente hostil en el terreno de juego e, incluso, en un tramo del segundo tiempo, James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez, que fueron compañeros en la Selección Colombia, tuvieron un cruce verbal.

Y, en medio de la coyuntura de la victoria y de lo que sucedió en el césped del Atanasio Girardot, James Rodríguez rompió el silencio. ¿Cuál fue su post más reciente?

Esto dijo James Rodríguez tras la victoria de Atlético Nacional vs. Junior y el cruce con Teófilo Gutiérrez

Este 1 de octubre, James Rodríguez publicó seis fotos que le tomaron en el partido vs. Junior y se refirió únicamente al panorama deportivo.

El '23' del 'verdolaga' hizo énfasis en que las sensaciones son las mejores y que deben continuar por ese camino.

"Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza", escribió el excapitán de la Selección Colombia.

¿Qué le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez?

Después del cruce verbal que quedó registrado en las cámaras, se publicó un video en el que se evidenció lo que, aparentemente, el ídolo del Junior de Barranquilla le dijo a Rodríguez Rubio.

“Eso no se dice”: revelan qué le habría dicho Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez
RELACIONADO

“Eso no se dice”: revelan qué le habría dicho Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez

"Cuidadito, eh, eso no se lo paso. ¿Cómo es que vos me estás hablando? Nadie habló de eso, no se dice. No te lo perdono nunca más, de eso no se habla. Es entre los dos y eso no se dice", habría afirmado el delantero 'tiburón'.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol femenino

Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"

Selección Colombia

Esta sería la formación titular de Colombia para su segundo partido amistoso ante Paraguay

América de Cali

Abogado de América de Cali advirtió a su propio equipo por el caso Yhormar Hurtado

Otras Noticias

Artistas

Luto en la escena musical: murió joven cantante colombiano

Su entorno cercano ha solicitado ayuda para poder cubrir los gastos exequiales.

Estados Unidos

Icónico parque de diversiones cerró tras numerosos casos de lesiones: esto se sabe

El cierre se dio luego de una investigación periodística y múltiples denuncias por graves lesiones de salud.

Dian

DIAN hace llamado importante a contribuyentes por ampliación de este trámite

Santander

La historia de Jerónimo, el bebé de dos años que necesita urgente un trasplante de corazón

Turismo

Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo