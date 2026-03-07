Argentina sufrió más de la cuenta contra Cabo Verde, pero logró avanzar: vea los goles

Argentina tuvo que exigirse al máximo para mantener vivo el sueño de defender el título de la Copa del Mundo. La vigente campeona derrotó 3-2 a Cabo Verde este viernes 3 de julio, en un compromiso que solo pudo resolver durante la prórroga, luego de que los 90 minutos reglamentarios finalizaran con empate 1-1.

El equipo dirigido por Lionel Messi encontró mucha más resistencia de la esperada frente a una selección africana que volvió a demostrar por qué ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. Cabo Verde jugó con intensidad, personalidad y valentía, llevando al límite a uno de los grandes favoritos del torneo, aunque finalmente no logró concretar la sorpresa.

Con este resultado, la Albiceleste aseguró su clasificación a los octavos de final, donde ahora tendrá como rival a Egipto, que previamente eliminó a Australia en la definición desde el punto penal.

Messi abrió el camino en una noche llena de dificultades

Argentina tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró la ventaja gracias a Lionel Messi, quien volvió a aparecer en un momento importante para adelantar a su selección. Sin embargo, el dominio argentino no fue suficiente para controlar el desarrollo del encuentro.

Cabo Verde respondió con una actuación de alto nivel y consiguió el empate durante la segunda mitad, obligando a que la definición se extendiera hasta el tiempo suplementario. El conjunto africano nunca renunció al ataque y puso en aprietos a la defensa argentina, generando un partido mucho más equilibrado de lo que indicaban los pronósticos previos al compromiso.

La igualdad al término del tiempo reglamentario reflejó el enorme esfuerzo de Cabo Verde, que estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo.

Egipto será el próximo reto de la Albiceleste

En la prórroga apareció la jerarquía de Argentina para inclinar la balanza a su favor y sellar un trabajado triunfo por 3-2. La campeona del mundo aprovechó su experiencia en los momentos decisivos para asegurar el boleto a los octavos de final y evitar una eliminación que por varios pasajes del partido pareció una posibilidad real.

Aunque consiguió el objetivo, el rendimiento dejó varias dudas de cara a la siguiente ronda. La selección sudamericana sufrió más de lo previsto frente a un rival que compitió sin complejos y que abandonó el torneo con una imagen muy positiva.

Ahora, Argentina tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a Egipto por un lugar en los cuartos de final. El combinado africano llega motivado tras romper una larga sequía en fases de eliminación directa, mientras que la Albiceleste buscará elevar su nivel para continuar la defensa del título mundial y acercarse a una nueva consagración.