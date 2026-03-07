Gol de Argentina en el tiempo extra, pero Cabo Verde no se rinde

Lisandro Martínez apareció en el minuto 91 para marcar un auténtico golazo y poner el 2-1 de la Albiceleste frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cuando el partido parecía encaminado a los penales, el argentino sorprendió en el área y desató la locura entre los argentinos, que ahora acarician el boleto a los octavos de final.

Lisandro Martínez pone en ventaja a Argentina

Cuando todo apuntaba a un desenlace dramático, Lisandro Martínez apareció en el momento más importante del partido. El defensor del Manchester United marcó en el minuto 92 del tiempo extra y volvió a poner en ventaja a Argentina frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La jugada nació tras un tiro de esquina que sembró el caos en el área africana. Después de varios rebotes, el balón quedó servido para el zaguero, que no dudó y conectó un potente remate imposible para el arquero rival. El disparo terminó en el ángulo y desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Más allá del valor del tanto, el gol tiene un enorme peso emocional. Argentina había perdido el control del marcador tras el empate de Cabo Verde y el partido parecía encaminado a una definición aún más incierta. Sin embargo, el central asumió el protagonismo y le devolvió la tranquilidad a la Albiceleste con una definición propia de un delantero.

¿Cómo queda Argentina tras el gol de Lisandro Martínez?

Con el 2-1 a favor, la Selección Argentina afronta los últimos minutos del tiempo extra con la misión de conservar la ventaja y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde, por su parte, está obligado a adelantar sus líneas y buscar un nuevo empate que fuerce la definición por penales.

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La Albiceleste vuelve a quedar a un paso de seguir defendiendo el título mundial, mientras Lisandro Martínez firma uno de los goles más importantes de su carrera con la camiseta argentina y se convierte, por ahora, en el héroe inesperado de una noche cargada de tensión.