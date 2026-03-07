¡Gol de Messi! Argentina le gana a Cabo Verde y desata la locura en el Mundial

Lionel Messi volvió a hacer de las suyas y, al minuto 29, abrió el marcador para poner el 1-0 de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El capitán apareció en el momento indicado, desató la euforia de la Albiceleste y dio un paso clave hacia la clasificación a los octavos de final.

Con su anotación, el capitán argentino no solo acercó a la Albiceleste a los octavos de final, sino que alcanzó registros nunca antes vistos en la historia de la Copa del Mundo.

¿Qué récord logró Lionel Messi con su gol ante Cabo Verde?

A los 39 años, Lionel Messi continúa ampliando una trayectoria difícil de igualar. El gol frente a Cabo Verde significó su anotación número 20 en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador histórico del torneo y aumentando la distancia sobre sus perseguidores.

Además, el capitán argentino alcanzó los 30 partidos disputados en Copas del Mundo, otra marca inédita que confirma su vigencia en la máxima cita del fútbol.

Su producción goleadora se ha repartido a lo largo de seis ediciones mundialistas. Marcó un gol en Alemania 2006, no anotó en Sudáfrica 2010, hizo cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Catar 2022 y ya suma otros siete en el Mundial 2026.

En esta edición ha sido determinante con un triplete frente a Argelia, un doblete contra Austria, un gol de tiro libre ante Jordania y ahora la anotación frente a Cabo Verde en los 16avos de final.

¿Qué otros registros históricos alcanzó Messi?

El tanto también le permitió convertirse en el primer futbolista de la historia en marcar en ocho partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

La racha comenzó en las fases finales de Catar 2022, cuando anotó frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. Ahora extendió esa secuencia con goles ante Argelia, Austria, Jordania y Cabo Verde durante el Mundial 2026.

Como si fuera poco, Messi también quedó como el primer jugador en convertir en seis fases diferentes de una Copa del Mundo, un récord favorecido por el nuevo formato de 48 selecciones que incorporó los dieciseisavos de final.

Hasta antes de este torneo compartía esa marca con leyendas como Jairzinho, Gerd Müller y Roberto Baggio, quienes habían anotado en cinco instancias distintas. Con su gol frente a Cabo Verde quedó en solitario en la cima.

¿Quién puede alcanzar a Messi como máximo goleador de los Mundiales?

El único futbolista que, por ahora, parece tener posibilidades de acercarse es Kylian Mbappé. El delantero francés ya acumula 18 goles en apenas tres Copas del Mundo, luego de marcar cuatro en 2018, ocho en 2022 y seis en la edición de 2026.

Detrás de ambos aparecen nombres históricos como Miroslav Klose (16 goles), Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14) y Just Fontaine (13).

Con Argentina aún en competencia, Messi sigue aumentando una colección de récords que parece no tener techo. Mientras la Albiceleste busca defender el título mundial, su capitán continúa escribiendo páginas inéditas en la historia del fútbol.