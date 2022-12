"No tienen techo": la historia de Enzo y Julián, los socios de Messi en el campeón mundial

Desde su oficina en el predio de Ezeiza de la Selección Argentina en Buenos Aires, el pasado 11 de noviembre, Lionel Scaloni grabó un video que luego fue publicado en redes sociales y en el que pronuncia, uno a uno, los nombres de los 26 futbolistas convocados para el Mundial de Catar 2022. El sueño arrancaba.

El joven DT de 44 años tuvo problemas para dormir. Nicolás González, Joaquín Correa y Govani Lo Celso tuvieron que ser desafectados de la lista oficial por lesión. Cuti Romero y Paulo Dybala fueron duda hasta último momento en una nómina que vino con sorpresas.

Con el tiempo, Argentina tendrá que agradecerle al covid-19 porque esa fue la razón para que Fifa ampliara el número de jugadores convocados de 23 a 26 y con eso, entraron dos nombres que eran discutidos en la prensa europea por su poco tiempo jugando en el fútbol de Europa: Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Enzo Fernández y Julián Álvarez: los socios de Messi

En junio, Fernández y Álvarez partieron de River Plate con el sueño de continuar una exitosa carrera ahora en la élite. El primero fue rumbo a Benfica y el segundo al Manchester City para pelearle el puesto a Erling Haaland. En un principio existieron suspicacias respecto a los minutos que iban a disputar e incluso llegaron a decir que Julián solo le hacía goles a Patronato y que para triunfar en Inglaterra, debía irse primero a préstamo a un equipo de menor nivel en el que gozara de mayor continuidad.

Rompieron estigmas. En poco tiempo, Julián y Enzo se volvieron figuras en sus equipos, uno más que otro, y su talento fue la llave que les abrió una puerta en Catar 2022. Como entrenador joven que es, Scaloni confió en las nacientes figuras para armar un plantel combinando juventud con experiencia para así llevar el título a casa. Ese espaldarazo fue fundamental.

El cachetazo de la derrota con Arabia Saudita en el debut obligó al DT a cambiar su fórmula en el equipo titular. Desistió del equilibrio europeo y se fue por el arte de la improvisación "made in" Suramérica. Dentro de ese ajuste, Julián y Enzo fueron las tuercas que engranaron la maquinaria que luego arrasó en sus partidos siguientes. El volante le ganó el puesto a Leandro Paredes y el delantero a Lautaro Martínez.

Superdotados desde su inicio en River Plate

Respondieron con goles. Enzo contra México y Julián con cuatro repartidos frente a Polonia, Australia y Croacia (X2). Con 21 y 22 años respectivamente, se convirtieron, en un abrir y cerrar de ojos, en los conductores de la 'scaloneta' detrás de Lionel Messi.

"Nos tocó subirlos a los dos a la sexta división (mayores de 17 años). No hicieron quinta (+18) ni cuarta división (+20), porque bueno más allá de que tenían una edad más temprana para estar en la reserva, que es el último escalón antes de primera, yo los veía técnicamente con un potencial y talento muy grande y creía que ya estaban aptos para potenciarlos en dicha división en reserva, para que pronto pudieran estar en la primera división", recuerda Facundo 'Luigi' Villalba, exentrenador de reserva de River Plate, en diálogo con NoticiasRCN.com.

Enzo Fernández nació en la ciudad de San Martín y con apenas cinco años llegó a River, con el que debutó profesionalmente en marco de 2020 justo antes del confinamiento por covid-19. A mitad de año se fue a préstamo al modesto Defensa y Justicia, pero ahí también escribió historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana siendo pilar fundamental para el equipo dirigido por Hernán Crespo.

El trayecto de Julián Álvarez es similar. Debutó en septiembre de 2018 con River y a partir de ahí comenzó una explosión superlativa de una verdadera joya argentina. Incluso tuvo minutos en la histórica final de Libertadores contra Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y más tarde jugó el Sudamericano sub-20 y el Mundial de la categoría con la 'albiceleste'. Siempre figuró.

"Son chicos muy buenos, con mucha humildad, siempre apoyados por la familia. La verdad eso ya se va formando en River porque tiene una filosofía de formar primero la persona y luego el jugador. Son dos excelentes chicos con una familia que los apoya", recuerda también Juan José Borelli, exDT de divisiones inferiores del 'millonario' y actual miembro del área de fútbol formativo del club.

La reacción de Gallardo con Enzo y Julián

Ambos entrenadores revelan que este éxito tempranero se les auguraba desde muy jóvenes a ambos futbolistas. De hecho, cuentan que su talento impresionó a Marcelo Gallardo la primera vez que vio jugar a cada uno y a partir de ahí los citó de inmediato a entrenar con el equipo profesional para terminarlos de pulir en las joyas que son hoy en día.

"Marcelo y yo nos juntamos después de regresar una pretemporada de reserva. Preguntó recomendaciones y le mencioné a Enzo Fernández. A las dos semanas, Enzo ya estaba en el banco de suplentes en un partido de primera división contra Patronato. Sabíamos que tenia unas cualidades muy importantes porque era un jugador para este futbol. Un mediocampista muy completo que tenia buena recuperación, buen pase corto, buen pase largo, que sabía definir cuando llegaba en los últimos metros y sabía asistir a sus compañeros de una manera importante", dice Villalba.

En tanto, sobre el goleador, Borrelli recordó que "yo estaba con Julián cuando Marcelo lo vio por primera vez. Lo vio hacer una jugada y preguntó cómo se llamaba. Después me llamó para preguntarme sobre las virtudes y los defectos de Julián y desde ahí empezó a seguirlo. Álvarez siguió un poquito más en reserva y ya se fue para la primera".

"Nunca fue un '9' de referencia, él siempre se movió por todo el frente de ataque, de buen fútbol, de entrega y sacrificio. Nunca se rinde, corre a los rivales, corre al arquero contrario. Tiene una entrega muy grande y se adapta a las posiciones que lo van poniendo. Había debutado por el frente de ataque y no es un '9' de referencia sino un '9' con mucha visión de juego, un '9' que se tira a jugar para atrás, que colabora y aparte es asistidor. Para mí es un jugador muy completo que todavía no ha dado todo lo que tiene que dar, porque es un jugador que no tiene techo", completó Borrelli.

Lo que ha impresionado al mundo entero es que a una temprana edad, Enzo y Julián se hayan metido con tanta personalidad en la titular de la siempre pesada Selección Argentina y se hayan convertido en las grandes figuras de Catar 2022 por detrás de Messi. De hecho, Fernández fue galardonado como el mejor jugador joven de la competición.

"Eso viene en la cabeza, sabían lo que querían: ser jugadores élite. Tienen un gran talento y no lo querían desaprovechar, quieren aprender todos los días y que no es sorpresa porque lo buscan día a día. Seguramente van a ser muchísimo más. Julián tiene 22 años y Enzo 21, tienen muchísimo más para dar. Esto creo que va a ser un empujón en sus carreras, porque me parece que todavía no han llegado al techo, están lejos todavía", admite Villalba.

Gonzalo Montiel, la frutilla del pastel

Tanto Facundo Villalba como Juan José Borrelli, ambos de la entraña de Gallardo en River Plate, destacan a Enzo y a Julián dentro de los mejores jugadores que han visto por las inferiores del club, pero también destacan a otro que fue un pilar fundamental en el título mundial de Argentina: Gonzalo Montiel.

"Tiene una cabeza impresionante. Desde muy chico se le vio enfocado en lo que quería. Tiene un tremendo liderazgo de grupo. Marcelo también lo hizo debutar muy joven porque le vio la capacidad apenas lo vio", dijo 'Luigi'.