Argentina sufrirá dolorosa sanción para el Mundial 2026: FIFA hizo oficial el anuncio

Ya con varias de las selecciones clasificadas al Mundial del año 2026, la FIFA empieza a ultimar detalles externos en cuanto a los equipos que harán parte de la cita orbital que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió un nuevo y contundente revés por parte del ente rector. Este dio a conocer una serie de sanciones que no solo impactan en la billetera de la entidad, sino que tocan directamente la mística y el rendimiento deportivo de la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo 2026.

Los castigos, que se han ido acumulando por diversos incidentes durante las Eliminatorias Sudamericanas, demuestran que la FIFA ha decidido "ponerse firme" con el campeón del mundo, priorizando la disciplina y la lucha contra la discriminación.

Dura sanción contra Argentina para el Mundial de 2026

Este golpe fue confirmado este mismo martes. Nicolás Otamendi, uno de los pilares y referentes del equipo, se perderá el partido inaugural del Mundial 2026.

La suspensión de una fecha es la consecuencia directa de la tarjeta roja que el zaguero recibió en el último encuentro de las Eliminatorias, tras una infracción considerada como "último recurso defensivo" ante Ecuador.

La AFA intentó por todos los medios que la sanción se cumpliera en partidos de menor trascendencia, como un eventual amistoso o la Finalissima, pero la reglamentación de la FIFA fue inquebrantable: la suspensión por expulsión en clasificatorias se purga en el siguiente partido de competición oficial, en este caso, el inicio del Mundial.

Además de la baja del defensa, el castigo más severo y recurrente recae sobre la AFA por los comportamientos discriminatorios y xenófobos de sus aficionados. Los cánticos y hechos ocurridos en varios partidos de Eliminatorias, particularmente en el enfrentamiento contra Colombia, derivaron en una dura medida: la reducción del aforo en un 50% para un próximo partido de la clasificatoria.

Esta no es la primera vez que sucede. La AFA ha recibido diversas multas económicas a lo largo del proceso por incidentes de público, sumándose a las penalizaciones impuestas a otras federaciones sudamericanas como Chile, Colombia y Uruguay por motivos similares o por altercados de seguridad, como los ocurridos en el polémico partido contra Brasil en el Maracaná.

¿Qué selecciones han clasificado al Mundial hasta el momento?

Hasta el momento (Octubre de 2025), las siguientes 18 selecciones han asegurado su clasificación para la Copa Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México:

Concacaf (Anfitriones) - Canadá

Concacaf (Anfitriones) - Estados Unidos

Concacaf (Anfitriones) - México

AFC (Asia) - Australia

AFC (Asia) - República Islámica de Irán

AFC (Asia) - Uzbekistán

AFC (Asia) - Jordania

AFC (Asia) - República de Corea

AFC (Asia) - Japón

CAF (África) - Marruecos

CAF (África) - Túnez

CONMEBOL (Sudamérica) - Argentina

CONMEBOL (Sudamérica) - Brasil

CONMEBOL (Sudamérica) - Colombia

CONMEBOL (Sudamérica) - Ecuador

CONMEBOL (Sudamérica) - Paraguay

CONMEBOL (Sudamérica) - Uruguay

OFC (Oceanía) - Nueva Zelanda