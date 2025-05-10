¿Cuánto valen las boletas para la final del Mundial de Estados Unidos 2026?

En los últimos días se conocieron los precios oficiales de las entradas para la final del Mundial de Estados Unidos 2026, un evento que se perfila como el más costoso en la historia de la Copa del Mundo para los aficionados. Aunque el sorteo de los grupos aún no se ha realizado, la FIFA ya inició el proceso de asignación de entradas mediante un sorteo global entre millones de hinchas que se registraron con antelación para tener la posibilidad de asistir al torneo.

El interés por estar presente en el que será el partido más importante del planeta fútbol ha superado todas las expectativas. De hecho, los precios divulgados han generado múltiples reacciones, pues evidencian la magnitud económica que rodea al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuatro categorías con precios históricos

La final del Mundial 2026 se disputará en el Metlife Stadium de Nueva York y contará con cuatro categorías de precios que marcan un hito en la historia del torneo. La Categoría 1, considerada la más exclusiva, tiene un valor de 6.370 dólares, es decir, más de 27 millones de pesos colombianos al cambio actual.

La Categoría 2 se ubica en 4.210 dólares, mientras que la Categoría 3 cuesta 2.790 dólares. Finalmente, la Categoría 4, la más económica, tiene un valor de 2.030 dólares, lo que equivale aproximadamente a ocho millones de pesos colombianos.

Estas cifras representan un aumento significativo frente a ediciones anteriores, lo que convierte a la final de 2026 en la más costosa de la historia del fútbol mundial.

Expectativa y polémica entre los aficionados

El anuncio ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos aficionados consideran que se trata de un precio justo para un evento único en la vida, otros critican que las tarifas dejan por fuera a gran parte de los hinchas que sueñan con vivir la experiencia en el estadio.

Lo cierto es que el interés por el Mundial no se detiene. La expectativa por conocer el estadio sede de la final y el calendario oficial sigue creciendo, al mismo tiempo que miles de fanáticos esperan ser favorecidos en el sorteo de la FIFA para asegurar un boleto a la gran cita del fútbol mundial.