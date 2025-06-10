CANAL RCN
El 'Pibe' sin pelos en la lengua: dijo hasta dónde tiene que llegar la selección en el Mundial

El ‘Pibe’ Valderrama habló sobre en qué puesto tiene que estar la selección Colombia ene l Mundial del 2026.

Pibe Valderrama
Foto: YouTube

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:40 p. m.
Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, ícono indiscutido del fútbol colombiano y uno de los jugadores más recordados de la historia de la Selección, volvió a generar titulares tras sus declaraciones en el programa Fútbol de Primera de Estados Unidos. Con su estilo directo y sin rodeos, el exmediocampista aseguró que la Selección Colombia está en condiciones de llegar a la final del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“El objetivo debe ser claro: la final. Siempre he sido serio y comprometido cuando hablo de la Selección. No es presión, ya es hora”, expresó el Pibe al periodista Andrés Cantor, dejando claro que su visión no es una simple ilusión, sino una convicción basada en el talento actual del combinado tricolor.

Para el exjugador de Santa Marta, Colombia cuenta hoy con una generación que mezcla experiencia y juventud, con figuras consolidadas en Europa y nuevos talentos que han demostrado estar listos para asumir grandes responsabilidades.

James y Luis Díaz, piezas irremplazables en el esquema tricolor

En sus declaraciones, Valderrama también se refirió a dos nombres que, según él, son imprescindibles para el éxito del equipo: James Rodríguez y Luis Díaz. “No pueden faltar. James es la calidad de la Selección; cuando no está, el equipo juega distinto, y no para mejor, sino para peor”, sentenció el legendario número 10, destacando la influencia del capitán colombiano en la generación de juego y liderazgo dentro del grupo.

Del mismo modo, elogió el presente futbolístico de Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y referente ofensivo del conjunto nacional. “A Colombia le faltaba gol, pero llegó uno y en un partido metió cuatro. Hay que ponerlo para que siga haciendo goles. En el fútbol hay que estar listo y él lo está”, afirmó con su característico tono de convicción.

Con estas declaraciones, el Pibe envió un mensaje de motivación tanto a los jugadores como al cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, recordando que el fútbol colombiano ha madurado y debe aspirar a lo más alto. Para Valderrama, el talento está, el momento es propicio y la meta es una sola: llevar a Colombia a su primera final mundialista.

