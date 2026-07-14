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Abelardo de la Espriella invitó a vendedor de panela a su posesión: "Lo quiero abrazar"

El presidente electo anunció que su equipo coordinará la asistencia del comerciante de 74 años a la posesión presidencial.

FOTO: Abelardo de la Espriella - Captura de pantalla Noticias RCN

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julio 14 de 2026
05:50 p. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella invitó a Luis Felipe Yagüe, el adulto mayor vendedor de panela en el departamento de Caquetá, a asistir a su posesión presidencial del próximo 7 de agosto luego de que su historia se hiciera viral.

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Yagüe, comerciante de 74 años residente en la ciudad de Florencia, se volvió tendencia después de que un video mostrara el momento en que una docente le manifestó que dejaría de comprarle panela, café, huevos y miel debido a sus preferencias electorales.

¿Por qué Abelardo de la Espriella invitó a Don Luis Felipe a la posesión presidencial?

Durante su intervención, el mandatario electo calificó a Yagüe como un "miembro de la manada del tigre" y afirmó que había sido "víctima del odio político por parte de un contradictor". A partir de esa consideración, extendió una invitación formal para que asista a la ceremonia de posesión.

Don Luis Felipe, reciba mi invitación por mi cuenta a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo lo pertinente. Lo quiero ver ahí y abrazarlo.

¿Quién es Don Luis Felipe, el vendedor de panela que se hizo viral?

La historia de Luis Felipe Yagüe trascendió del video inicial. Tras la difusión del caso, recibió una amplia ola de respaldo por parte de otros ciudadanos que también votaron por el candidato De La Espriella.

El propio comerciante explicó posteriormente cómo vivió la situación. "Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho", expresó al reafirmar que ejercer el derecho al voto es una decisión libre.

También aseguró: "En vez de decirle al señor que me hizo un mal, el que publicó ese video, que me dio fue una bendición", destacando que, tras la viralización del caso, comenzó a recibir mensajes de apoyo de colombianos de distintos departamentos.

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