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¡Messi salvador! VEA el GOLAZO con el que empató el partido vs. Egipto, en el Mundial 2026

Argentina lo perdía 2-0, pero Cristián Romero y Lionel Messi aparecieron para igualar el marcador.

Nicolás Forero

julio 07 de 2026
12:54 p. m.
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Argentina sufrió durante los primeros 67 minutos del partido vs. Egipto y estuvo 2-0 abajo en el marcador.

Yasser Ibrahim celebró el 1-0 al minuto 15 y, posteriormente, Ziko aumentó la ventaja al 67.

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Sin embargo, la 'albiceleste' no se derrumbó, sino que se escudó en su jerarquía y empató el partido en tan solo cinco minutos.

En el minuto 79, Messi levantó un centro desde el costado derecho y 'Cuti' Romero cabeceó el balón dentro del área y venció al arquero Mostafa Shobeir.

Además, en el minuto 83, Lionel Messi marcó su octavo gol en la presente Copa del Mundo y gritó a rabiar el 2-2.

Así fue el golazo de Messi para salvar a Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

En el minuto 82, Messi lanzó un centro al área desde la banda derecha, Lautaro Martínez se lanzó de tijera y Montiel no pudo controlar estando al frente del arco rival.

No obstante, el rebote le quedó a Lionel Messi, que desenfundó una volea con su mágico pie izquierdo y, tras un leve desvío del arquero Mostafa, el balón ingresó de 'pica barra'.

Las estadísticas de Lionel Messi en el Mundial 2026

Con su celebración vs. Egipto, Lionel Messi llegó a ocho anotaciones en la Copa del Mundo 2026.

¡Lo sigue perdiendo Argentina vs. Egipto! Lionel Messi volvió a errar penal: video
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Los rivales ante los que ha anotado son:

  • Triplete a Argelia.
  • Doblete a Austria.
  • Un gol a Jordania.
  • Un gol a Cabo Verde.
  • Un gol a Egipto.
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