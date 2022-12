Armstrong se metió en el caso 'Supermán' López y apuntó contra el patrón del Astana

La formación ciclista Astana anunció que ponía fin al contrato del colombiano Miguel Ángel López después de haber "descubierto nuevos elementos que mostraban el vínculo probable" entre el escalador y el médico español Marcos Maynar, en un contexto de sospechas de dopaje.

Aleksandr Vinokourov, patrón del Astana, en días previos a Media Day fue claro con lo ocurrido con el ciclista colombiano: "Tenemos normas internas dentro del equipo y, si no las sigues, estás fuera".

Las palabras dadas por el kazajo no pasaron desapercibidas y tomaron revuelo luego de que Lance Armstrong lanzará un trino polémico.

‘Vino’ fue sancionado en 2007 tras realizarse una transfusión, mientras Armstrong pese a nunca dar positivo en una prueba antidoping, su sanción se dio por vida luego de admitir en televisión que se había dopado. Una situación que podría repetirse con Miguel Ángel López de comprobarse si consumió o traficó con sustancias prohibidas.

Por esa razón, el exciclista norteamericano apuntó contra el kazajo:

Wait, Vino still around and in charge? JFC. https://t.co/varjWc7096