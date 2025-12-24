Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano

Luego de lo que fueron las finales de Liga y Copa BetPlay, donde Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se quedaron con los títulos, desde la Dimayor confirmaron que ambos clubes, además de los trofeos, se terminaron llevando sanciones a causa de lo sucedido con sus hinchadas.

El contexto de lo sucedido se dio en los partidos como local de ambos equipos, es decir, en los compromisos de ida. Cada uno de los castigos se dio por el uso de material restringido como pólvora y bengalas usadas por los hinchas de ambas escuadras, lo cual generó retrasos en el desarrollo normal del encuentro.

Las sanciones impuestas a Junior y Nacional

En el caso de Junior de Barranquilla, el CD de la Dimayor informó:

Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A, con (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur) y multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Final (Ida) de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A.

En cuanto a Atlético Nacional:

Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza como se delimita a continuación: Sectores 13 y 14 de la Tribuna Sur; Sectores 14 y 15 de la Tribuna Occidental; Sectores 1 y 2 de la Tribuna Oriental, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final (Ida) de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.

Ante estas decisiones, los dos clubes tienen un recurso de reposición disponible.

Dimayor evalúa lo sucedido en el Atanasio Girardot tras la final de la Copa BetPlay

De momento, las sanciones que se dieron a conocer corresponden a los juegos de ida de ambas finales, por lo que se espera que en los próximos días se dé a conocer qué decisión se tomará tras lo sucedido en la final de vuelta de la Copa BetPlay.

Cabe recordar que tras finalizar el compromiso entre DIM y Atlético Nacional, los hinchas presentes en el estadio Atanasio Girardot protagonizaron riñas y disturbios en el escenario deportivo, razón por la cual se esperan castigos más severos.