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Independiente Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver la semifinal de Libertadores Femenina

Colombianas y brasileñas ya se enfrentaron en la presente edición de la Copa Libertadores: Corinthians goleó 5-1 a Independiente Santa Fe durante la fase de grupos.

Independiente Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver la semifinal de Libertadores Femenina
Foto: Libertadores Femenina

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
07:59 a. m.
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Independiente Santa Fe femenino se prepara para dar otro batacazo en la Copa Libertadores Femenina cuando enfrente a Corinthians por las semifinales del torneo continental este miércoles 28 de octubre; las 'leonas' vienen de eliminar a Palmeiras desde el punto penal después de haber remontado un 0-2 en contra.

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Las brasileñas, últimas campeonas y máximas favoritas a llevarse el trofeo, vienen de eliminar a las locales de Independiente del Valle con un contundente 5-0.

Del otro lado, Olimpia de Paraguay, que eliminó a Cali, y Cruzeiro de Brasil definirán al otro finalista del certamen.

Independiente Santa Fe vs. Corinthians: hora y dónde ver la semifinal de Libertadores Femenina

Las dirigidas por Omar Ramírez buscarán el paso a la gran final desde las 3:00 p. m., hora de Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, y el juego se podrá seguir en vivo a través de la señal de Win Sports.

Independiente Santa Fe y Corinthians ya se enfrentaron en esta edición del torneo durante la fase de grupos, en la que el equipo brasileño se impuso por 5-1; sin embargo, al ser un juego de eliminación directa en el que cualquier error puede marcar la diferencia y hay mayor nerviosismo, las 'leonas' pueden dar la sorpresa y dejar atrás a las favoritas.

El segundo juego de semifinales entre Olimpia y Cruzeiro iniciará a las 7 de la noche, hora de Colombia.

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Posibles formaciones de Santa Fe y Corinthians para las semifinales de Copa Libertadores

Estas serían las posibles formaciones de ambos clubes para el crucial partido:

Independiente Santa Fe:

Jimena Ospina; María José Torres, Cristina Motta, Andrea Pérez, María, Katherine Valbuena; Tahicelis Marcano, Karen Hernández, Daniela Garavito, Kelly Ibargüen; Mariana Zamorano y Manuela González.

Corinthians:

Lele; Tamires, Érika, Regina, Fuso; Monteiro, Rodríguez, Duda, Alves; Albuquerque y Aquino

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