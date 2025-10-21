CANAL RCN
Deportes

Arsenal goleó a Atlético de Madrid con un paseo en Londres: vea el resumen y los goles

El Arsenal de Mikel Arteta goleó de manera contundente al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Vea el resumen y los goles.

Arsenal
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
04:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con cuatro goles en apenas quince minutos, el Arsenal doblegó este martes 4-0 al Atlético de Madrid, en la 3ª jornada de fase de grupo único de la Champions, y se mantiene en los primeros puestos con pleno de victorias.

En un partido en el que el 0-0 se mantuvo pasado el descanso, los 'Gunners' castigaron con contundencia las ocasiones concedidas por el club rojiblanco en un lapso de quince minutos.

Primero, con una falta centrada al área por Declan Rice y rematada de cabeza por el defensa Gabriel (57'). Siete minutos después, Gabriel Martinelli recibió un pase en el área y definió desde la izquierda de la portería contra Jan Oblak (64'), pero faltaba por llegar lo más duro para los "colchoneros".

Millonarios tomó drástica medida con Neyser Villarreal por nuevo acto de indisciplina
RELACIONADO

Millonarios tomó drástica medida con Neyser Villarreal por nuevo acto de indisciplina

En tres minutos (67', 70'), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó dos goles desde el área pequeña. El primero, tras recibir a los pies de espaldas a portería, lo resolvió con suavidad y precisión, como si se tratase de un golpeo de billar.

El segundo, con un poco de fortuna, al rematar con el muslo en el segundo palo un centro de cabeza de Gabriel.

Cuatro golpes que dejaron noqueado al "Atleti", que hasta ese momento había plantado cara y que gozó de ocasiones de gol con el empate a cero y tras el primer gol.

Sin goles en contra

Pasada la tempestad de goles, el club madrileño volvió a buscar la portería defendida por David Raya, sin fortuna en su intento por decorar el marcador.

Luego de tres encuentros disputados, el Arsenal, semifinalista de la pasada edición, no ha encajado ningún gol y con pleno de victorias suma nueve puntos.

Unas cifras que dejan al conjunto entrenado por Mikel Arteta provisionalmente en la tercera posición, solo por detrás del París Saint-Germain (1º) y del Inter de Milán (2º), que tienen mejor diferencia de goles.

Frank Fabra hizo llamado a directivos de Millonarios: quiere jugar en el ‘Embajador’
RELACIONADO

Frank Fabra hizo llamado a directivos de Millonarios: quiere jugar en el ‘Embajador’

Los londinenses se asientan con solidez en el Top 8 que clasifica directamente a octavos de final, antes de visitar al Slavia de Praga y de recibir al Bayern Múnich en sus próximos dos duelos continentales.

Por su parte el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos, tras haber vencido 5-1 al Eintracht Fráncfort y ocupa la 18ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

Los hombres de Diego Simeone recibirán al Unión Saint-Gilloise belga en la próxima jornada europea el 4 de noviembre, y tres semanas después al Inter de Milán.

Con información de AFP

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Fútbol Profesional Colombiano

Confirman desde cuándo se implementarán los ascensos y descensos en la Primera C en Colombia

Edwin Cardona

¡Una vez más! Terrible codazo de Edwin Cardona que le costó una nueva tarjeta roja

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025