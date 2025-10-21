Millonarios tomó drástica medida con Neyser Villarreal por nuevo acto de indisciplina

Millonarios atraviesa una situación incómoda con uno de sus jugadores más prometedores. El club bogotano decidió abrir un proceso administrativo contra Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia sub-20 y figura en el reciente Mundial disputado en Chile, luego de que el futbolista no se presentara a los entrenamientos programados en Bogotá.

Villarreal, quien se ganó el reconocimiento nacional por su talento y efectividad en el torneo juvenil, debía presentarse este lunes 20 de octubre a las prácticas con el plantel profesional. Sin embargo, el atacante no asistió ni ese día ni el este martes siguiente, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y la dirigencia del club. Según informó el periodista César Augusto Londoño, esta no es la primera vez que el jugador incurre en este tipo de faltas, motivo por el cual la institución decidió actuar con firmeza.

Un talento con futuro, pero con llamados de atención

Neyser Villarreal ha sido considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano, especialmente después de su destacada actuación en el Mundial sub-20, donde marcó goles importantes y demostró condiciones sobresalientes. No obstante, su conducta fuera del campo comienza a preocupar a la institución albiazul.

De acuerdo con la información revelada, Millonarios ya había pasado por una situación similar con el delantero tras el Sudamericano juvenil, cuando el club decidió perdonarle una infracción similar y brindarle apoyo para que retomara su proceso deportivo. Sin embargo, la reincidencia de este comportamiento llevó al club a tomar medidas más drásticas.

Millonarios busca dar ejemplo de disciplina interna

En la interna del club se considera que el caso de Villarreal debe servir como ejemplo para los demás jugadores, especialmente los más jóvenes que comienzan a construir su carrera profesional. La decisión de abrir un proceso administrativo busca no solo aplicar las normas del contrato, sino también reforzar el mensaje de compromiso y responsabilidad que caracteriza al equipo dirigido por Hernán Torres.

El futuro inmediato del delantero está en evaluación. Mientras el proceso sigue su curso, la expectativa es que Villarreal recapacite y logre encauzar su carrera, ya que el talento que ha mostrado con la camiseta de la selección y de Millonarios no debería verse opacado por problemas de indisciplina. En el fútbol profesional, el talento abre puertas, pero la disciplina es la que las mantiene abiertas.