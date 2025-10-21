Frank Fabra hizo llamado a directivos de Millonarios: quiere jugar en el ‘Embajador’

El nombre de Frank Fabra volvió a resonar con fuerza en el entorno del fútbol colombiano luego de las declaraciones que ofreció en entrevista con Win Sports. El defensor antioqueño, quien ha sido pieza clave durante varias temporadas en Boca Juniors, habló sobre su futuro y la posibilidad de retornar al balompié nacional, dejando abierta la puerta a varios clubes del país, entre ellos Millonarios, el equipo del cual su padre era hincha.

A sus 34 años, Fabra atraviesa un momento de reflexión sobre el cierre de su ciclo en Argentina. Todo apunta a que el lateral izquierdo no continuará en Boca Juniors en el próximo mercado de pases, y su salida abriría la opción de un regreso al Fútbol Profesional Colombiano (FPC), donde dejó una grata impresión con Independiente Medellín antes de emigrar.

“Sería lindo darle una alegría a mi papá en el cielo”

Durante la charla, Fabra fue sincero al hablar sobre sus sentimientos y la conexión familiar que lo une con el cuadro embajador. “Hubo algún acercamiento con un empresario de Nacional, pero no pasó a más. Hay muchos equipos que son interesantes. El Cali, jugué en Medellín, no te puedo decir solo uno, pero hay algo muy lindo que es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo, y por qué no darle una alegría en el cielo. No tengo nada todavía, pero es un decir”, expresó el jugador con evidente emoción.

Sus palabras no tardaron en generar reacción en redes sociales. Los hinchas de Millonarios comenzaron a manifestar su deseo de verlo con la camiseta azul, destacando su jerarquía, experiencia internacional y el amor que siente por su familia.

La opción de Fabra en el radar de Millonarios

Aunque desde la dirigencia de Millonarios no se ha confirmado ningún contacto oficial, los seguidores sueñan con la posibilidad de contar con un futbolista que ha disputado Copa Libertadores, finales continentales y ha sido convocado en múltiples ocasiones por la Selección Colombia. Su liderazgo y recorrido lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar la zona defensiva de un equipo que busca mantenerse competitivo en los torneos locales e internacionales.

El futuro de Frank Fabra aún no está definido, pero su mensaje dejó claro que el corazón puede pesar tanto como la carrera. Un regreso al país, y especialmente a Millonarios, no solo sería una nueva etapa profesional, sino también un homenaje al recuerdo de su padre.