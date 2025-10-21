CANAL RCN
Deportes

Frank Fabra hizo llamado a directivos de Millonarios: quiere jugar en el ‘Embajador’

Frank Fabra contó linda anécdota por la que quisiera jugar en Millonarios y los hinchas llaman a las directivas.

Frank Fabra
Foto: AFP - @millosfcoficial

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
02:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de Frank Fabra volvió a resonar con fuerza en el entorno del fútbol colombiano luego de las declaraciones que ofreció en entrevista con Win Sports. El defensor antioqueño, quien ha sido pieza clave durante varias temporadas en Boca Juniors, habló sobre su futuro y la posibilidad de retornar al balompié nacional, dejando abierta la puerta a varios clubes del país, entre ellos Millonarios, el equipo del cual su padre era hincha.

A sus 34 años, Fabra atraviesa un momento de reflexión sobre el cierre de su ciclo en Argentina. Todo apunta a que el lateral izquierdo no continuará en Boca Juniors en el próximo mercado de pases, y su salida abriría la opción de un regreso al Fútbol Profesional Colombiano (FPC), donde dejó una grata impresión con Independiente Medellín antes de emigrar.

Neyser Villarreal llegó a Bogotá y ya le hizo el primer desplante a Millonarios
RELACIONADO

Neyser Villarreal llegó a Bogotá y ya le hizo el primer desplante a Millonarios

“Sería lindo darle una alegría a mi papá en el cielo”

Durante la charla, Fabra fue sincero al hablar sobre sus sentimientos y la conexión familiar que lo une con el cuadro embajador. “Hubo algún acercamiento con un empresario de Nacional, pero no pasó a más. Hay muchos equipos que son interesantes. El Cali, jugué en Medellín, no te puedo decir solo uno, pero hay algo muy lindo que es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo, y por qué no darle una alegría en el cielo. No tengo nada todavía, pero es un decir”, expresó el jugador con evidente emoción.

Sus palabras no tardaron en generar reacción en redes sociales. Los hinchas de Millonarios comenzaron a manifestar su deseo de verlo con la camiseta azul, destacando su jerarquía, experiencia internacional y el amor que siente por su familia.

Millonarios analiza la salida de Hernán Torres y rimbombante nombre llegaría al banquillo
RELACIONADO

Millonarios analiza la salida de Hernán Torres y rimbombante nombre llegaría al banquillo

La opción de Fabra en el radar de Millonarios

Aunque desde la dirigencia de Millonarios no se ha confirmado ningún contacto oficial, los seguidores sueñan con la posibilidad de contar con un futbolista que ha disputado Copa Libertadores, finales continentales y ha sido convocado en múltiples ocasiones por la Selección Colombia. Su liderazgo y recorrido lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar la zona defensiva de un equipo que busca mantenerse competitivo en los torneos locales e internacionales.

El futuro de Frank Fabra aún no está definido, pero su mensaje dejó claro que el corazón puede pesar tanto como la carrera. Un regreso al país, y especialmente a Millonarios, no solo sería una nueva etapa profesional, sino también un homenaje al recuerdo de su padre.

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo
RELACIONADO

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich

Selección Colombia

Daniel Muñoz está en la mira del FC Barcelona y de grandes de la Premier League

Millonarios

Millonarios anunció decisión final sobre el futuro de Leonardo Castro y los hinchas reaccionaron

Otras Noticias

Artistas

El desgarrador mensaje que la hija de Baby Demoni le dijo al mejor amigo de la influencer en las honras fúnebres

El mejor amigo de Baby Demoni concedió una entrevista y habló de lo que sucedió en las honras fúnebres de la influencer.

Redes sociales

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por llamarla "Gayina", tras abandonar la pelea vs. Valdiri

La reacción de la actriz colombiana a la pelea de Andrea Valdiri desató una serie de respuestas en redes, incluida una dura crítica de la empresaria y DJ Yina Calderón.

Medicamentos

Antidepresivos podrían generar aumento de peso, según investigación

Estados Unidos

Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo