Así es el estadio de Medellín donde jugará Águilas Doradas: el Metro pasa por encima

Águilas Doradas confirmó este 21 de enero, mediante un comunicado oficial, que disputará sus partidos como local del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 en el estadio Cincuentenario de Medellín. La decisión responde a la imposibilidad de utilizar el estadio Alberto Grisales de Rionegro, que está en proceso de adecuaciones para cumplir con normas de seguridad y comodidad.

RELACIONADO Santiago Arias eligió nuevo equipo y se enfoca en llegar al Mundial

¿Cómo es el estadio Cincuentenario?

El estadio Cincuentenario “Arturo Bustamante” es un recinto tradicional dentro del deporte de Medellín, con una historia vinculada al fútbol amateur, al rugby y a eventos deportivos locales, aunque no era un escenario habitual del fútbol profesional.

Está ubicado en la comuna 4 (Aranjuez), junto a la estación Metro Universidad, lo que facilita la llegada de aficionados, incluso con el sistema de transporte masivo encima de parte de su infraestructura urbana.

En su configuración actual, el estadio cuenta con una cancha de grama natural, graderías en los lados oriental y occidental, unidades sanitarias, áreas recreativas y espacios auxiliares. Sin embargo, su capacidad formal ronda los 3.000 espectadores, muy por debajo de los estándares típicos de la primera división.

Anunciaron cambios en El Cincuentenario

La Alcaldía de Medellín viene impulsando proyectos de intervención para modernizar y ampliar el Cincuentenario. Según informes de movilidad urbana y deportiva, se contempla una reconstrucción que podría elevar la capacidad hasta cerca de 20.000 espectadores y adecuar el estadio a competencias profesionales de mayor rango, aunque estas obras se adelantarán en paralelo a su uso por parte de Águilas Doradas.

Águilas Doradas jugará su primer partido como local en el Cincuentenario frente a Deportivo Pasto, obligando al equipo y a sus seguidores a adaptarse a este escenario icónico pero todavía en plena fase de evolución hacia un estadio apto para el fútbol profesional en Antioquia.