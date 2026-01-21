CANAL RCN
Deportes

Así es el estadio de Medellín donde jugará Águilas Doradas: el Metro pasa por encima

Águilas Doradas confirmó que jugará el primer semestre de 2026 en el estadio Cincuentenario, llevando fútbol profesional al barrio Aranjuez de Medellín.

Cincuentario estadio de Medellín (1)
FOTO: Inder Medellín

Noticias RCN

enero 21 de 2026
08:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Águilas Doradas confirmó este 21 de enero, mediante un comunicado oficial, que disputará sus partidos como local del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 en el estadio Cincuentenario de Medellín. La decisión responde a la imposibilidad de utilizar el estadio Alberto Grisales de Rionegro, que está en proceso de adecuaciones para cumplir con normas de seguridad y comodidad.

Santiago Arias eligió nuevo equipo y se enfoca en llegar al Mundial
RELACIONADO

Santiago Arias eligió nuevo equipo y se enfoca en llegar al Mundial

¿Cómo es el estadio Cincuentenario?

El estadio Cincuentenario “Arturo Bustamante” es un recinto tradicional dentro del deporte de Medellín, con una historia vinculada al fútbol amateur, al rugby y a eventos deportivos locales, aunque no era un escenario habitual del fútbol profesional.

Está ubicado en la comuna 4 (Aranjuez), junto a la estación Metro Universidad, lo que facilita la llegada de aficionados, incluso con el sistema de transporte masivo encima de parte de su infraestructura urbana.

En su configuración actual, el estadio cuenta con una cancha de grama natural, graderías en los lados oriental y occidental, unidades sanitarias, áreas recreativas y espacios auxiliares. Sin embargo, su capacidad formal ronda los 3.000 espectadores, muy por debajo de los estándares típicos de la primera división.

Anunciaron cambios en El Cincuentenario

La Alcaldía de Medellín viene impulsando proyectos de intervención para modernizar y ampliar el Cincuentenario. Según informes de movilidad urbana y deportiva, se contempla una reconstrucción que podría elevar la capacidad hasta cerca de 20.000 espectadores y adecuar el estadio a competencias profesionales de mayor rango, aunque estas obras se adelantarán en paralelo a su uso por parte de Águilas Doradas.

Águilas Doradas jugará su primer partido como local en el Cincuentenario frente a Deportivo Pasto, obligando al equipo y a sus seguidores a adaptarse a este escenario icónico pero todavía en plena fase de evolución hacia un estadio apto para el fútbol profesional en Antioquia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Fe

Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga

Santiago Arias

Santiago Arias eligió nuevo equipo y se enfoca en llegar al Mundial

Fútbol

Jugador de Junior tuvo fuerte encontrón con hinchas a pocas horas del duelo con Santa Fe

Otras Noticias

Tecnología

Revelan las clínicas que más crecieron gracias a la tecnología en 2025: este es el listado

El uso de inteligencia artificial en salud alcanzó cifras históricas, ayudando a procesar un 24 % más de citas médicas por canales digitales.

Donald Trump

Guardia de seguridad de Maduro reveló cómo fue el operativo de EE. UU. para capturarlo

Impactante relato de un guardia de Nicolás Maduro sobre la captura del venezolano: "fue una masacre"

EPS

Sistema de salud habría cerrado el 2025 con 320.000 tutelas y dos millones de PQR

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

Ministerio de Vivienda

Gobierno Nacional lanza convocatoria con subsidios de hasta 22 SMMLV para mejoramiento vivienda