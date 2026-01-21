CANAL RCN
Deportes

Santiago Arias eligió nuevo equipo y se enfoca en llegar al Mundial

Santiago Arias ya definió su futuro futbolístico y no pierde de vista el Mundial de Estados Unidos 2026.

Santiago Arias
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:01 p. m.
Santiago Arias dio un paso clave para el tramo final de su carrera profesional y, al mismo tiempo, para sostener su sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos 2026. El defensor colombiano definió su futuro futbolístico en las últimas horas y todo apunta a que continuará su carrera en el fútbol argentino. Desde ese país aseguran que el antioqueño llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda, uno de los clubes históricos del continente, con el que buscará continuidad y protagonismo.

La información, que comenzó a circular con fuerza en medios argentinos, señala que Arias firmará un contrato por dos años con el conjunto de Avellaneda, poniendo fin a su etapa en el fútbol brasileño. El lateral derecho considera que este nuevo desafío puede ser determinante para mantenerse competitivo y visible de cara a las próximas convocatorias de la selección Colombia.

Un nuevo desafío tras su etapa en el fútbol brasileño

Santiago Arias viene de disputar las dos últimas temporadas con el Bahía de Brasil, club en el que logró estabilidad y regularidad. Durante su paso por el conjunto brasileño, el defensor acumuló 69 partidos oficiales, en los que aportó dos goles y cuatro asistencias, números que reflejan su aporte constante tanto en defensa como en proyección ofensiva.

Más allá de las estadísticas, Arias fue un jugador confiable y con liderazgo dentro del campo, cualidades que ahora busca trasladar a Independiente. El fútbol argentino, intenso y competitivo, aparece como un escenario ideal para que el colombiano mantenga ritmo de competencia y exigencia, factores clave a sus 34 años.

Para Independiente, la llegada de Arias representa experiencia, jerarquía y recorrido internacional, algo que el club viene buscando para reforzar una defensa que necesita solidez y personalidad en partidos de alta presión.

El Mundial 2026, el gran objetivo de Santiago Arias

El principal motor detrás de esta decisión es claro: el Mundial de 2026. Arias sabe que, para seguir siendo tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, necesita continuidad y minutos de calidad, algo que espera encontrar en Avellaneda. El lateral es uno de los futbolistas que cuenta con la confianza del seleccionador colombiano, gracias a su regularidad y a su comportamiento en los momentos decisivos.

Cada vez que ha sido convocado, Arias ha respondido con actuaciones sólidas, respaldadas por una amplia experiencia internacional que incluye etapas destacadas en clubes como PSV Eindhoven y Atlético de Madrid. Ese recorrido lo convierte en una opción confiable dentro de un proceso que combina juventud y jugadores con recorrido.

Con este nuevo destino, Santiago Arias no solo busca relanzar su carrera a nivel de clubes, sino también mantenerse en la élite para cumplir el gran anhelo de todo futbolista: volver a representar a su país en una Copa del Mundo. Independiente aparece ahora como el escenario donde intentará escribir ese último gran capítulo.

