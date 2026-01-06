Así fue Rey Del Barrio 2026, torneo de micro celebrado en la Perseverancia

Terminó con éxito una edición más del Rey del Barrio 2026, torneo de fútbol callejero que tuvo sede en la cancha del barrio de La Perseverancia en Bogotá y que convocó a varios de los mejores jugadores de microfutbol de la capital.

El Combo JK se quedó con el título, que lo convierte de esta manera en el primer campeón del torneo Rey del Barrio, el cual busca exaltar el talento, la identidad y la pasión que nacen en las calles de la capital.

Una final para la historia

La gran final, que contó con la presencia de más de 500 personas, consagró a Combo JK con un marcador de 5-1 sobre Saprix.La organización del torneo Rey del Barrio 2026 calificó el certamen con un balance positivo, ya que se consolidó la competencia, que se proyecta como una plataforma para fortalecer el tejido social y dinamizar la economía de los barrios populares de Bogotá, al tiempo que visibiliza a cientos de jóvenes talentos.

“Desde el inicio sabíamos que había talento, pero lo que hemos visto en estas primeras semanas supera cualquier expectativa. El nivel competitivo, la respuesta del público y la conexión con la gente nos confirman que el fútbol de barrio tiene un potencial enorme cuando se organiza y se visibiliza bien”, señaló Santiago Rodríguez, cofundador de Rey del Barrio .

En la APP de Canal RCN podrás seguir los resumenes de los mejores partidos organizados por Futto, empresa que lleva años detrás de la promoción del micro en Colombia.

Premiación del torneo Rey del Barrio 2026