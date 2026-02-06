Mackalister Silva envía duro mensaje a la hinchada de Millonarios tras fracaso en el primer semestre

Millonarios atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. La eliminación de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana dejó un ambiente de frustración entre jugadores, directivos e hinchas, especialmente después de la derrota 2-1 frente a O’Higgins de Chile en el estadio El Campín.

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En medio de las críticas y la decepción de la afición, el capitán del equipo, David Mackalister Silva, decidió romper el silencio y enviar un mensaje a los seguidores del conjunto embajador a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Mackalister Silva a los hinchas de Millonarios

A través de una publicación, el experimentado mediocampista reconoció que los resultados estuvieron lejos de las expectativas y asumió parte de la responsabilidad por el rendimiento del equipo.

“Han pasado ya varios días y sigue siendo muy difícil asimilar todo lo que ocurrió. Por eso hoy me cuesta dirigirme a ustedes. Lo hago con una profunda tristeza y una gran vergüenza por lo que hemos vivido durante este semestre”, expresó el jugador.

Mackalister también admitió que el equipo no logró responder a las exigencias de una institución histórica como Millonarios y aseguró que entiende el malestar de los aficionados.

“Sé que no estuvimos a la altura de lo que exige este club, esta camiseta y, sobre todo, de lo que merece nuestra gente”, señaló.

“Quiero pedir perdón”: la autocrítica del capitán embajador

Uno de los apartes que más llamó la atención fue cuando el volante ofreció disculpas a la hinchada por los resultados obtenidos durante la temporada.

“Por eso quiero pedir perdón. Como jugador y como hincha, me duele no haber podido dar las alegrías que todos esperábamos”, afirmó.

A pesar de las críticas, Mackalister defendió el compromiso del grupo y aseguró que nunca faltó entrega dentro del terreno de juego. Además, agradeció a los seguidores que acompañaron al equipo incluso en los momentos más difíciles.

El mensaje del capitán ha generado múltiples reacciones entre los aficionados, quienes esperan que Millonarios pueda pasar la página y recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido en el fútbol colombiano.