Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de junio de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos este martes 2 de junio de 2026 a los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como ocurre cada semana, los apostadores esperan conocer los números ganadores para verificar si la suerte estuvo de su lado y reclamar alguno de los premios disponibles.

A continuación, le compartimos los resultados de ambos sorteos. Recuerde revisar cuidadosamente su billete y confirmar la información a través de los canales oficiales de cada lotería.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 2 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó una nueva edición de su sorteo este martes, entregando millonarios premios a los jugadores que acertaron las cifras ganadoras.

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los resultados oficiales pueden consultarse también en la página web y redes sociales de la entidad organizadora.

Resultado de la Lotería del Huila del 2 de junio de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila llevó a cabo su tradicional sorteo semanal, que reúne a miles de jugadores en diferentes regiones del país.

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los ganadores deberán conservar su billete en buen estado y seguir los procedimientos establecidos por la lotería correspondiente para reclamar sus premios.

Cabe recordar que los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila son supervisados por las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso.

Si participó en alguno de estos juegos de azar, revise con atención los números publicados y verifique si resultó favorecido en los sorteos de este martes 2 de junio de 2026.