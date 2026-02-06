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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de junio de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 2 de junio 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de junio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
09:41 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos este martes 2 de junio de 2026 a los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Como ocurre cada semana, los apostadores esperan conocer los números ganadores para verificar si la suerte estuvo de su lado y reclamar alguno de los premios disponibles.

A continuación, le compartimos los resultados de ambos sorteos. Recuerde revisar cuidadosamente su billete y confirmar la información a través de los canales oficiales de cada lotería.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 2 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó una nueva edición de su sorteo este martes, entregando millonarios premios a los jugadores que acertaron las cifras ganadoras.

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los resultados oficiales pueden consultarse también en la página web y redes sociales de la entidad organizadora.

Resultado de la Lotería del Huila del 2 de junio de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila llevó a cabo su tradicional sorteo semanal, que reúne a miles de jugadores en diferentes regiones del país.

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los ganadores deberán conservar su billete en buen estado y seguir los procedimientos establecidos por la lotería correspondiente para reclamar sus premios.

Cabe recordar que los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila son supervisados por las autoridades competentes para garantizar la transparencia del proceso.

Si participó en alguno de estos juegos de azar, revise con atención los números publicados y verifique si resultó favorecido en los sorteos de este martes 2 de junio de 2026.

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