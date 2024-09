Urko Berrade se quedó con la etapa 18 de la Vuelta a España: así le fue a los colombianos

La Vuelta a España 2024 sigue en su recta final a Madrid, ciudad donde se correrá la última jornada el próximo domingo.

Este jueves, el pelotón disputó la etapa 18 donde el español Urko Berrade, del equipo invitado Kern Pharma, se llevó los honores en un trayecto de 179,5 kilómetros entre Vitoria y Maeztu, en el País Vasco (norte).

"La etapa más cerca de casa, con toda mi familia viéndome, amigos, eran las últimas etapas de La Vuelta... Ya cuando quedan tan pocas oportunidades parecía complicado conseguir una etapa. He estado cerca en otras, pero es increíble", celebró el ganador del día.

"No me he visto ganador hasta pasar la meta. Sin duda viene de un gran trabajo previo que hemos hecho. Desde el principio de temporada teníamos la Vuelta en mente, (con la idea de) llegar muy bien, lo más frescos posible. Hemos hecho una preparación impresionante, y esto no es fruto de la casualidad", añadió Berrade tras estrenar su palmarés como profesional.

Hubo movimiento en la general

En la general, Ben O'Connor (Décathlon-AG2R La Mondiale) conserva el maillot rojo con 5 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, pero el gran damnificado del día fue el corredor vasco Mikel Landa, que se dejó 3 minutos y 20 segundos respecto a los principales aspirantes al podio, que habían llegado a meta a 6 minutos 40 segundos de Berrade.

El escalador alavés, jefe de filas del T-Rex Quick-Step, se quedó sin ayudas de su equipo y descendió al 10º puesto en la general, a 5 minutos 38 segundos del líder.

A su mal día en 'casa' contribuyeron los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz -cuarto en la general detrás de Enric Mas- en el puerto de Herrera, que no le sirvieron para abrir hueco con los rivales que le preceden en la lucha por el podio, pero sí para descolgar a Landa.

Previa de la etapa 19

La 19ª y antepenúltima etapa, con salida en Logroño y llegada en el Alto de Moncalvillo, de 1ª categoría (8,6 km al 6,9%, con un paso al 16%), puede resultar crucial en la pelea por llegar a Madrid con el maillot rojo.

Antes, los corredores deberán subir el puerto de Pradilla (3ª categoría, 5,2 km al 4,8%).

O'Connor deberá sudar para conservar el liderado aunque lo afronta sin presión: "cada día de rojo es un bonus extra", afirmó.