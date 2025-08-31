Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta a España tras la novena etapa

Egan Bernal dio ventajas en la novena etapa de La Vuelta a España 2025. El pedalista colombiano logró mantenerse en el grupo perseguidor de los líderes de la jornada, pero Jonas Vingegaard dio el golpe sobre la mesa y marcó serias diferencias.

El danés pasó de estar a 2:33 del líder, a 37 segundos, demostrando su rol de favorito en la carrera. Entre tanto, Egan Bernal llegó en la posición 15 y terminó llegando a 1:45, por lo que ahora tendrá que aprovechar el primer descanso para replantear.

Así quedó la clasificación general de La Vuelta España

Torstein Træen | Bahrain Victorious - 33:35:46 Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike a 00:37 João Almeida | UAE Team Emirates - 1:15 Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team - 1:33 Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team - 2:14 Giulio Ciccone | Lidl Trek - 2:42 Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team - 2:47 Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike - 2:49 Jai Hindley | Red Bull - BORA hansgrohe - 2:53 Giulio Pellizzari | Red Bull - BORA hansgrohe - 2:55 Egan Bernal | INEOS Grenadiers - 2:55

Otros colombianos en la clasificación general:

24. Guillermo Martínez | Team Picnic - 1:58

29. Harold Tejada | Astana - 3:58

36. Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious - 4:54

57. Brandon Rivera | INEOS Grenadiers - 8:33

100. Esteban Chaves | EF Education - 14:21

112. Sergio Higuita | Astana - 17:15

El primer descanso en La Vuelta a España 2025

Este lunes 1 de septiembre, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.