Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta a España tras la novena etapa
Egan Bernal salió del top 10 de la clasificación general y ahora tendrá la esperada jornada de descanso para recuperar fuerzas.
Noticias RCN
10:51 a. m.
Egan Bernal dio ventajas en la novena etapa de La Vuelta a España 2025. El pedalista colombiano logró mantenerse en el grupo perseguidor de los líderes de la jornada, pero Jonas Vingegaard dio el golpe sobre la mesa y marcó serias diferencias.
El danés pasó de estar a 2:33 del líder, a 37 segundos, demostrando su rol de favorito en la carrera. Entre tanto, Egan Bernal llegó en la posición 15 y terminó llegando a 1:45, por lo que ahora tendrá que aprovechar el primer descanso para replantear.
Así quedó la clasificación general de La Vuelta España
- Torstein Træen | Bahrain Victorious - 33:35:46
- Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike a 00:37
- João Almeida | UAE Team Emirates - 1:15
- Thomas Pidcock | Q36.5 Pro Cycling Team - 1:33
- Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team - 2:14
- Giulio Ciccone | Lidl Trek - 2:42
- Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team - 2:47
- Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike - 2:49
- Jai Hindley | Red Bull - BORA hansgrohe - 2:53
- Giulio Pellizzari | Red Bull - BORA hansgrohe - 2:55
- Egan Bernal | INEOS Grenadiers - 2:55
Otros colombianos en la clasificación general:
24. Guillermo Martínez | Team Picnic - 1:58
29. Harold Tejada | Astana - 3:58
36. Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious - 4:54
57. Brandon Rivera | INEOS Grenadiers - 8:33
100. Esteban Chaves | EF Education - 14:21
112. Sergio Higuita | Astana - 17:15
El primer descanso en La Vuelta a España 2025
Este lunes 1 de septiembre, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.