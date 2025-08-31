CANAL RCN
Deportes

Vingegaard ganó la novena etapa de La Vuelta a España y se acerca al maillot rojo de Træen

El ciclista danés sigue peleando en la punta de la clasificación general de La Vuelta a España al cabo de la novena jornada y sumó una nueva victoria.

Jonas Vingegaard Vuelta a España
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
10:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 31 de agosto, se corrió la novena etapa de La Vuelta a España, donde el danés Jonas Vingegaard logró mantener su imagen como uno de los favoritos en esta edición de la competencia y sumó una victoria en solitario que lo acerca al liderato de la clasificación general.

Se habría filtrado la nueva camiseta de la Selección Colombia: será para el Mundial de 2026
RELACIONADO

Se habría filtrado la nueva camiseta de la Selección Colombia: será para el Mundial de 2026

Esta etapa que tuvo momentos muy emocionantes en la subida final dejó varios cambios en la clasificación general, pues aunque el noruego Torstein Træen logró conservar el maillot rojo, pasó de tener 2:33 minutos de ventaja, ahora solo le saca 37 segundos a Vingegaard.

¿Cómo le fue a Egan Bernal en la novena etapa de La Vuelta a España?

Egan Bernal, quien es la carta de Colombia en esta Vuelta a España y quien ha manifestado su intención de quedarse en el primer puesto de la carrera, llegó en el grupo perseguidor de los líderes de la etapa y cayó un par de posiciones en la clasificación general.

Aunque el gran protagonista de la jornada fue Jonas Vingegaard, recortando una gran diferencia con relación al líder, Egan pudo aguantar para no dar tantas ventajas, entregando 1:45 en comparación con el ganador.

¿Qué sigue en La Vuelta a España?

Este lunes 1 de septiembre, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar la ruta el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Se habría filtrado la nueva camiseta de la Selección Colombia: será para el Mundial de 2026

Dimayor

¿Por qué no se aplazó el partido? Dimayor se pronunció por la muerte de un hincha del Cali

Yerry Mina

Yerry Mina quedó 'al desnudo' en la Serie A: la voto es viral del duelo vs. Napoli

Otras Noticias

Miguel Uribe

María Claudia Tarazona reapareció con emotivo mensaje: "El mal destruye lo más sagrado"

Tarazona habló sobre los recientes hechos violentos ocurridos en Colombia, como lo fue el asesinato de policías en Antioquia.

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity reveló que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá

El participante del reality relató que fue retenido durante varias horas en un taxi, obligado a vaciar sus cuentas.

Comercio

SHEIN apuesta a la consolidación en Colombia con más productos para consumo del café colombiano

Salud mental

¿Por qué hay personas que nunca lloran? Las razones detrás de la psicología

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito