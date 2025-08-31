Vingegaard ganó la novena etapa de La Vuelta a España y se acerca al maillot rojo de Træen

Este domingo 31 de agosto, se corrió la novena etapa de La Vuelta a España, donde el danés Jonas Vingegaard logró mantener su imagen como uno de los favoritos en esta edición de la competencia y sumó una victoria en solitario que lo acerca al liderato de la clasificación general.

Esta etapa que tuvo momentos muy emocionantes en la subida final dejó varios cambios en la clasificación general, pues aunque el noruego Torstein Træen logró conservar el maillot rojo, pasó de tener 2:33 minutos de ventaja, ahora solo le saca 37 segundos a Vingegaard.

¿Cómo le fue a Egan Bernal en la novena etapa de La Vuelta a España?

Egan Bernal, quien es la carta de Colombia en esta Vuelta a España y quien ha manifestado su intención de quedarse en el primer puesto de la carrera, llegó en el grupo perseguidor de los líderes de la etapa y cayó un par de posiciones en la clasificación general.

Aunque el gran protagonista de la jornada fue Jonas Vingegaard, recortando una gran diferencia con relación al líder, Egan pudo aguantar para no dar tantas ventajas, entregando 1:45 en comparación con el ganador.

¿Qué sigue en La Vuelta a España?

Este lunes 1 de septiembre, los corredores tienen su primer día de descanso antes de reanudar la ruta el martes la carrera entre el parque natural de Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, de 175,3 km, en un recorrido principalmente llano, excepto los últimos ocho kilómetros, con una subida con un desnivel del 4,4% de media.