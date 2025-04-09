Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta España tras la etapa 12

Este jueves 4 de septiembre se corrió la décimo segunda etapa de La Vuelta a España 2025, en donde Juan Ayuso dio la sorpresa tras irse a la fuga durante varios kilómetros y terminó sacando muchos minutos de diferencia con el pelotón donde venían los líderes de la clasificaicón general.

RELACIONADO Santiago Buitrago tuvo brillante actuación en la Vuelta España 2025 y se metió en el top 10 de la etapa 12

Santiago Buitrago y Harold Tejada fueron protagonistas en esta etapa y lograron llegar en las primeras posiciones. Buitrago terminó en el octavo puesto de la carrera, mientras que Tejada ahora se acerca al top 10 de la clasificación general.

Así quedó la clasificación general luego de la etapa 12

Jonas Vingegaard 44:36:45 João Almeida +50'' Tom Pidcock +56'' Torstein Træen +1'06'' Felix Gall +2'17'' Matteo Jorgenson +2'26'' Jai Hindley +2'30'' Giulio Ciccone +2'33'' Giulio Pellizzari +2'44'' Matthew Riccitello +3'11''

Los colombianos en la clasificación general

12. Egan Bernal +3'23'

15. Harold Tejada +06' 11''

19. Santiago Buitrago +11' 38''

44. Brandon Rivera +48' 05''

70. Guillermo Martínez +01h 08' 26''

84. Sergio Higuita + 01h 17' 11''

Mientras Tejada y Bernal descontaron algunas posiciones en esta tabla de clasificación, Egan Bernal nuevamente cedió algunos segundos y cayó al puesto 12, tras haber quedado en el lugar 11 en las últimas etapas.