CANAL RCN
Deportes Video

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de La Vuelta España tras la etapa 12

Revolcón en la clasificación general luego de la victoria de Juan Ayuso con más de 6 minutos de diferencia sobre los punteros.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 4 de septiembre se corrió la décimo segunda etapa de La Vuelta a España 2025, en donde Juan Ayuso dio la sorpresa tras irse a la fuga durante varios kilómetros y terminó sacando muchos minutos de diferencia con el pelotón donde venían los líderes de la clasificaicón general.

Santiago Buitrago tuvo brillante actuación en la Vuelta España 2025 y se metió en el top 10 de la etapa 12
RELACIONADO

Santiago Buitrago tuvo brillante actuación en la Vuelta España 2025 y se metió en el top 10 de la etapa 12

Santiago Buitrago y Harold Tejada fueron protagonistas en esta etapa y lograron llegar en las primeras posiciones. Buitrago terminó en el octavo puesto de la carrera, mientras que Tejada ahora se acerca al top 10 de la clasificación general.

Así quedó la clasificación general luego de la etapa 12

  1. Jonas Vingegaard 44:36:45
  2. João Almeida +50''
  3. Tom Pidcock +56''
  4. Torstein Træen +1'06''
  5. Felix Gall +2'17''
  6. Matteo Jorgenson +2'26''
  7. Jai Hindley +2'30''
  8. Giulio Ciccone +2'33''
  9. Giulio Pellizzari +2'44''
  10. Matthew Riccitello +3'11''

Los colombianos en la clasificación general

12. Egan Bernal +3'23'
15. Harold Tejada +06' 11''
19. Santiago Buitrago +11' 38''
44. Brandon Rivera +48' 05''
70. Guillermo Martínez +01h 08' 26''
84. Sergio Higuita + 01h 17' 11''

Mientras Tejada y Bernal descontaron algunas posiciones en esta tabla de clasificación, Egan Bernal nuevamente cedió algunos segundos y cayó al puesto 12, tras haber quedado en el lugar 11 en las últimas etapas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

Santiago Buitrago tuvo brillante actuación en la Vuelta a España 2025 y se metió en el top 10 de la etapa 12

James Rodríguez

James Rodríguez: su encuentro con Catherine Ibargüen y el mensaje previo al duelo decisivo vs. Bolivia

Eliminatorias sudamericanas

Así formaría la Selección Colombia en duelo ante Bolivia por eliminatorias sudamericanas: habrá novedades

Otras Noticias

Dólar

Dólar tuvo caída por debajo de los 4.000 en Colombia: así se cotiza la moneda este jueves 4 de septiembre

Este jueves, la moneda presentó un cambio importante en su valor.

Italia

“El mundo perdió un gigante”: reacciones a la muerte del diseñador Giorgio Armani

El mundo entero ha reaccionado ante la muerte del diseñador, quien es uno de los símbolos más prestigiosos de la moda italiana.

avianca

¿Qué pasó finalmente con el pasajero que amenazó a varias personas en vuelo Bucaramanga - Bogotá?

Redes sociales

Yeferson Cossio genera preocupación por su estado de salud: ¿qué ocurrió?

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio