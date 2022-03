¡Cafeteros en cuartos! Así quedaron los cuartos de final de la Europa League

Tres colombianos estarán disputando los cuartos de final de la Europa League, que fueron sorteados este viernes en la mañana, en Suiza, donde llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de las competiciones de la UEFA.

En el papel, al colombiano, que tendrá que 'bailar con la fea' en Rafael Santos Borré, quien tendrá que enfrentar al Barcelona de Xavi Hernández, mientras que Luis Muriel, tendrá que verse las caras frente al Leipzig de Alemania, por otro lado, el equipo de Alfredo Morelos tendrá que disputar su paso a semifinales frente al Braga.

De igual forma, se dieron a conocer como estarán compuestas las llaves para definir de una vez los semifinalistas, la primera semifinal se dará a conocer de los ganadores del juego del Atalanta vs Leipzig y el partido de Rangers frente al Braga, presentando un posible enfrentamiento de los colombianos en las semifinales.

Por otro lado, la otra semifinal estará compuesta por los ganadores de la llave entre Barcelona vs Frankfurt y la llave entre West Ham vs Lyon, donde el equipo de Rafael Santos Borré, buscará dar el batazo para llegar a las semifinales del certamen internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, son 3 colombianos que buscarán llegar hasta la fase final de la Europa League, tratando de hacer historia con sus equipos, logrando levantar el segundo torneo más importante del fútbol europeo.

Leipzig vs. Atalanta

Braga vs. Rangers

West Ham vs. Lyon

Frankfurt vs. Barcelona

