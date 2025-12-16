Es oficial: Atlético Nacional e Independiente Medellín fueron sancionados antes de la final de la Copa BetPlay

Atlético Nacional e Independiente Medellín disputarán la final de vuelta de la Copa BetPlay el miércoles 17 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot.

El balón rodará a partir de las 7:30 de la noche y el 'poderoso' oficiará como local.

En el partido de ida, Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 0-0 y, por lo tanto, la definición sigue abierta.

Sin embargo, este 16 de diciembre de 2025, faltando un poco más de 24 horas para que inicie la final de vuelta, la Dimayor sancionó tanto a Atlético Nacional como a Independiente Medellín. ¿Cuál fue la razón?

Esta fue la sanción que la Dimayor le impuso a Atlético Nacional e Independiente Medellín antes de la final de la Copa BetPlay 2025

La Dimayor, en la resolución 129 del 2025, resolvió que Atlético Nacional e Independiente Medellín tuvieron una 'conducta incorrecta' porque hubo varios amonestados en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay.

En el caso de Atlético Nacional, cuatro jugadores vieron la tarjeta amarilla (Camilo Cándido, William Tesillo, Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata). Mientras tanto, en Independiente Medellín los amonestados fueron cinco (Daniel Londoño, Francisco Fydriszewski, Juan Arizala, Luis Sandoval y Léider Berrío).

Es así como cada club tendrá que pagar una multa de 355.875 pesos en un plazo máximo de 20 días.

"Los clubes o personas que hayan sido multados deberán cancelar el valor correspondiente dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la notificación de la sanción. De no hacerlo, quedarán inhabilitados para actuar en las fechas subsiguientes y si se tratare de un club, el mismo será sancionado con deducción de puntos de los obtenidos en el campeonato en curso o del siguiente campeonato", precisó la Dimayor en la resolución.

Esta será la terna arbitral para la final de vuelta entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, en la Copa BetPlay 2025

Los árbitros que impartirán orden en la final de vuelta entre Atlético Nacional e Independiente Medellín son los siguientes: