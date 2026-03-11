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Así reaccionó la tribuna tras el choque que terminó con la vida de Jesús de Miguel

Difunden video desde la tribuna del impacto entre Jesús Owono y Jesús de Miguel.

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Foto: captura de pantalla X @AlbertoRuedaE

Nicolás Salgado

noviembre 03 de 2026
05:02 p. m.
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Los gritos de indignación de cientos de aficionados quedaron registrados en videos grabados desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife, luego del choque entre el arquero Jesús Owono y el delantero Jesús de Miguel, quien falleció tras permanecer hospitalizado en estado crítico.

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Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento de la colisión durante el partido entre el CD Tenerife y el Andorra, por la Segunda División española. También permiten observar la reacción de los asistentes, que recriminaron con gritos la acción del guardameta visitante.

La muerte del atacante, de 30 años, provocó conmoción en el fútbol español y convirtió una jugada ocurrida en los últimos minutos del encuentro en el centro de una tragedia que sacudió a ambos clubes.

¿Qué muestran los videos del golpe a Jesús de Miguel?

En las grabaciones realizadas por espectadores se observa cómo Owono sale de su arco para despejar el balón cuando De Miguel intentaba controlarlo en una acción de juego. El portero impactó con fuerza al delantero, quien quedó tendido e inmóvil sobre el terreno.

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La gravedad de la situación generó una reacción inmediata. Los futbolistas y los equipos médicos ingresaron para auxiliar al jugador, mientras el árbitro expulsó al guardameta por la acción.

Desde diferentes sectores del estadio comenzaron los reclamos contra Owono. Algunos aficionados levantaron los brazos y otros corearon expresiones de indignación, entre ellas el grito de “¡asesino!”, según se escucha en los videos compartidos en plataformas digitales.

¿Qué pasó con el jugador del Tenerife después del choque?

De Miguel tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Después de varias horas de incertidumbre, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento. El club comunicó la noticia con un mensaje de profundo dolor y recordó al futbolista como parte de su familia deportiva.

El delantero madrileño había llegado al equipo canario en el verano de 2025, procedente del Castellón. Durante su paso por la institución contribuyó al ascenso del Tenerife a la Segunda División.

Con 30 años, el atacante había construido su carrera en distintas categorías del fútbol español y era reconocido por su capacidad goleadora. Su fallecimiento generó mensajes de condolencia y solidaridad en el entorno del club.

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Mientras las imágenes del incidente continúan circulando en redes sociales, la atención está puesta en las circunstancias del choque y en las reacciones que dejó una jugada que terminó con la vida del futbolista.

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