Lluvia de insultos y amenazas a un jugador tras ser confundido con el agresor de Jesús de Miguel: tienen el mismo apellido

El mundo del fútbol quedó conmocionado en la madrugada del 3 de noviembre tras conocer el trágico desenlace de Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife que falleció tras un duro golpe recibido por el arquero Jesús Owono del FC Andorra en la segunda división española.

A través de redes sociales, miles de usuarios han llenado de insultos racistas y amenazas al arquero de Guinea Ecuatorial, Jesús Owono, que debió tomar la decisión de cerrar sus cuentas por completo con el fin de proteger su salud mental ante la ola de comentarios negativos.

Confundieron a otro jugador de fútbol con el mismo apellido (Owono) y lo llenaron de insultos y amenazas

Michel Owono, jugador profesional del CF Can Vidalet de Cataluña, también está siendo víctima de múltiples insultos y amenazas debido a la violenta reacción de los internautas, que por tener el mismo apellido, lo han confundido con el portero infractor Jesús Owono, por lo que ha tenido que salir a declarar que él no es la persona involucrada en el trágico suceso.

"Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad', escribió Michel en un comunicado oficial y manifestó su rechazo ante la falta de respeto y humanidad contra personas por su color u origen.

El jugador, también nacido en Guinea Ecuatorial, expresó sus condolencias ante la familia de la fatal víctima y envió un mensaje de unión para que el fútbol no se convierta en un espacio de división, odio y discriminación.

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Comunicado oficial del FC Andorra

El FC Andorra, club del arquero que cometió la infracción, publicó un comunicado oficial en el que afirman que lo ocurrido también generó un gran impacto en los jugadores y cuerpo técnico, por lo que han facilitado apoyo psicológico para todos los miembros del club con el fin de permanecer juntos y cuidarse los unos a los otros.