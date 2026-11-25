Millonarios y América de Cali se enfrentan este viernes 27 de noviembre en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El compromiso comenzará a las 8:40 p. m. en el estadio El Campín.

El encuentro tendrá un ingrediente especial: ambos equipos suman cuatro puntos después de dos jornadas y llegan motivados por sus recientes victorias. Millonarios goleó 4-1 a Atlético Bucaramanga, mientras que América se impuso 2-1 frente al Deportivo Cali.

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La diferencia en la tabla está en el punto invisible. El conjunto escarlata ocupa el primer lugar por la ventaja deportiva que consiguió en la fase regular, aunque Millonarios tiene mejor diferencia de gol: +3 frente a +1 de su rival.

¿Millonarios vs. América, quién gana según la IA?

Según un pronóstico dado por una IA, hay tres razones que respaldan a Millonarios con un marcador 2-1 a favor.

La primera es la localía. Millonarios jugará en El Campín, con el respaldo de su hinchada y la posibilidad de asumir la iniciativa. En un cuadrangular corto, ganar en casa es fundamental para mantenerse en la pelea por llegar a la final.

La segunda es su respuesta ofensiva. Ante Bucaramanga marcó cuatro goles y encontró protagonismo en jugadores como Rodrigo Contreras, autor de un doblete, además de Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña, quienes también anotaron.

El tercer factor es la diferencia de gol. Millonarios tiene +3, una cifra que puede resultar importante si la clasificación termina definiéndose por puntos y los criterios establecidos en el reglamento.

¿Qué preocupa a Millonarios antes del partido?

El estado físico de algunos jugadores es uno de los asuntos que debe resolver Alberto Gamero. Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Daniel Ruiz presentan problemas físicos y su presencia ante América está en duda.

El entrenador reconoció que ve complicado recuperarlos para el viernes, aunque sus procesos continúan bajo seguimiento médico. También habrá que estar atentos a la evolución de Rodrigo Contreras y Jhomier Guerrero, quienes terminaron el partido anterior con molestias.

¿Cómo quedó el último enfrentamientos entre Millonarios y América?

El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 0-0 del pasado 4 de noviembre, en El Campín, por la fase regular de la Liga BetPlay. Ahora se encontrarán en dos partidos consecutivos: primero en Bogotá y después en Cali.

El compromiso de vuelta está programado para el martes 1 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.

Mi pronóstico para este viernes es Millonarios 2-1 América. Espero un partido cerrado, con opciones para los dos equipos, pero la localía y el impulso ofensivo que dejó la goleada ante Bucaramanga inclinan mi análisis hacia el conjunto embajador. Una victoria le permitiría llegar a siete puntos y tomar una ventaja importante en la pelea por la final.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.