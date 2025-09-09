Bolivia sueña con el Mundial de 2026 y se va arriba con gol ante Brasil: video

En un duelo de mucho dramatismo, la Selección de Bolivia sueña con el Mundial de 2026 y se fue adelante en el partido con Brasil en la última jornada de eliminatorias.

Sobre el final de la primera parte, el árbitro de la contienda decretó el punto penal tras una falta dentro del área por parte de la defensa brasileña.

Al cobro fue Miguel Terceros, una de las figuras de la verde y quien cambió el cobro por gol. Con este resultado, Bolivia se mete parcialmente en el repechaje del mundial.

En desarrollo...