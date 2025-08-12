CANAL RCN
Así se van a jugar la finales del fútbol colombiano: horarios para Liga y Copa

Deportes Tolima vs. Junior será la final de Liga BetPlay, mientras que Atlético Nacional y Medellín se medirán en la Copa.

diciembre 08 de 2025
07:52 p. m.
Se definieron las finales del fútbol colombiano y son cuatro equipos que pelean por los dos títulos que se entregan a fin de año. Por un lado, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se medirán en la definición de Liga BetPlay, mientras que en Copa habrá clásico paisa.

Cabe recordar que el campeón de Liga tendrá un puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el campeón de copa obtendrá un lugar en la fase previa de Copa Sudamericana.

Eso sí, todo lo define el campeón de la estrella. Si Tolima es campeón, Nacional va a Libertadores, pero si Junior gana, el cuadro 'verdolaga' irá a Sudamericana, independientemente de lo que ocurra en la Copa.

Así se va a jugar la final de la Liga BetPlay

La Dimayor oficializó los horarios para disputar la gran final de la Liga. Hay que dejar claro que las localías se definieron por la posición de ambos clasificados en la tabla de reclasificación semestral, donde Tolima es líder.

Final ida

  • Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima.
  • Viernes 12 de diciembre - 8:00 p.m.
  • Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Final vuelta.

  • Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla.
  • Martes 16 de diciembre - 7:30 p.m.
  • Estadio Murillo Toro.

Programación final de la Copa BetPlay

Final ida

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
  • Sábado 13 de diciembre - 5:00 p.m.
  • Estadio Atanasio Girardot

Final vuelta

  • Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
  • Miércoles 17 de diciembre - 7:30 p.m.
  • Estadio Atanasio Girardot
